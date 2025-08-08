Приготування вареної кукурудзи – простий процес, з яким ніколи не виникає жодних проблем. Але 24 Канал радить трішки його вдосконалити за рецептом Пави, яким він поділився у своєму інстаграмі – так простий перекус перетвориться на шедевр.
До речі Раз, два – і готово: Єфросиніна показала, як зварити кукурудзу лише за 5 хвилин
Як смачно приготувати варену кукурудзу?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 літр води;
– кілька гілочок тим'яну;
– 4 кукурудзи;
– 200 грамів вершкових плавлених сирків;
– 8 горошків перцю;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Закипʼятіть воду, наріжте сирки та киньте їх у каструлю. Мішайте до повного розчинення.
- Додайте решту інгредієнтів та ще раз добре перемішайте.
- Покладіть у каструлю кукурудзу та варіть 20 хвилин під кришкою.
Смачного!
Смак буде наче у свіжої: як правильно заморозити зелень на зиму.