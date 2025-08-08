Приготування вареної кукурудзи – простий процес, з яким ніколи не виникає жодних проблем. Але 24 Канал радить трішки його вдосконалити за рецептом Пави, яким він поділився у своєму інстаграмі – так простий перекус перетвориться на шедевр.

Як смачно приготувати варену кукурудзу?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 літр води;

– кілька гілочок тим'яну;

– 4 кукурудзи;

– 200 грамів вершкових плавлених сирків;

– 8 горошків перцю;

– сіль до смаку.

Приготування:

Закипʼятіть воду, наріжте сирки та киньте їх у каструлю. Мішайте до повного розчинення. Додайте решту інгредієнтів та ще раз добре перемішайте. Покладіть у каструлю кукурудзу та варіть 20 хвилин під кришкою.

Смачного!

