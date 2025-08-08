Эту кашу нужно "качать" – отсюда и пошло ее оригинальное название. Она проста в приготовлении и имеет давнюю историю, поэтому 24 Канал предлагает поддержать кулинарное культурное наследие по рецепту Liga.net.

Интересно Она не просто вкусная – она идеальна: варим кукурузу по гениальному рецепту Павы

Как приготовить кукурузную кашу?

  • Время: 2 часа 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 стакан пшена;
– 6 яиц;
– мука;
– 3,5 литра бульона.

Приготовление:

  1. Яйца взбиваем.
  2. Пшено высыпаем в большую миску. Медленно добавляем яичную смесь и качаем крупу ладонями. Сверху надо немного присыпать пшено мукой.
  3. Раскладываем крупу на доску, чтобы подсохла.
  4. Варим крупу в бульоне на маленьком огне около 2 часов.
  5. Подаем кашу с мясом и овощами.

Приятного аппетита!

Идеальное дополнение к мясу: готовим пикантный соус из кабачков.