Эту кашу нужно "качать" – отсюда и пошло ее оригинальное название. Она проста в приготовлении и имеет давнюю историю, поэтому 24 Канал предлагает поддержать кулинарное культурное наследие по рецепту Liga.net.
Как приготовить кукурузную кашу?
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 стакан пшена;
– 6 яиц;
– мука;
– 3,5 литра бульона.
Приготовление:
- Яйца взбиваем.
- Пшено высыпаем в большую миску. Медленно добавляем яичную смесь и качаем крупу ладонями. Сверху надо немного присыпать пшено мукой.
- Раскладываем крупу на доску, чтобы подсохла.
- Варим крупу в бульоне на маленьком огне около 2 часов.
- Подаем кашу с мясом и овощами.
Приятного аппетита!
