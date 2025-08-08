Цю кашу потрібно "качати" – звідси і пішла її оригінальна назва. Вона проста у приготуванні та має давню історію, тож 24 Канал пропонує підтримати кулінарну культурну спадщину за рецептом Liga.net.
Цікаво Вона не просто смачна – вона ідеальна: варимо кукурудзу за геніальним рецептом Пави
Як приготувати качану кашу?
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 склянка пшона;
– 6 яєць;
– борошно;
– 3,5 літра бульйону.
Приготування:
- Яйця збиваємо.
- Пшоно висипаємо у велику миску. Поволі додаємо яєчну суміш та качаємо крупу долонями. Зверху треба трішки присипати пшоно борошном.
- Розкладаємо крупу на дошку, щоб підсохла.
- Варимо крупу в бульйоні на маленькому вогні близько 2 годин.
- Подаємо кашу з мʼясом та овочами.
Смачного!
Ідеальний додаток до мʼяса: готуємо пікантний соус з кабачків.