Лечо – це та закрутка, яка точно повинна бути у кожній коморі. Помідори та перець створюють чудову гармонію, яка буде доречною на будь-якій трапезі, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

Як приготувати лечо з перцю та помідорів на зиму?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма червоного солодкого перцю;

– 1 кілограм томатів;

– 2 зубчики часнику;

– 60 грамів цукру;

– 10 мілілітрів оцту;

– 80 мілілітрів олії;

– 6 горошинок духмяного перцю;

– сіль, копчена паприка до смаку.

Приготування:

Помідори занурте в окріп на 10 секунд, зніміть шкірку та подрібніть у блендері до однорідної маси. Солодкий перець очистіть від насіння та перегородок, наріжте тонкими смужками. Часник очистіть і прочавіть. Отримане томатне пюре поставте на вогонь, доведіть до кипіння, потім додайте сіль, цукор, оцет, рослинну олію, горошини чорного перцю та часник. Перемішайте, додайте смужки перцю, ще раз доведіть суміш до кипіння й зніміть з плити. Розкладіть перець у томатному соусі по стерильних банках, щільно закрийте кришками та переверніть догори дном до повного охолодження.

Смачного!

