Найкращий солодкий перець в маринаді: готуємо закрутку за рецептом Лілії Цвіт
- Маринований перець може бути використаний як закуска для різних страв і свят.
- Він легкий у приготуванні та потребує лише тих інгредієнтів, які вже є на вашій кухні.
Маринований перець стане яскравим доповненням не лише для картоплі, а й для безлічі інших страв. Його можна використати як закуску на святковому столі – і в тарілці не залишиться нічого.
Маринований перець входить до переліку закруток, які ніколи не набридають. Втім, і довго чаклувати над консервацією не потрібно, тому 24 Канал пропонує скористатися легким та вдалим рецептом улюбленої Лілії Цвіт.
Читайте також Раз, два – і готово: Єфросиніна показала, як зварити кукурудзу лише за 5 хвилин
Як заготувати солодкий перець в маринаді?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6 банок по 0,5 літра
Інгредієнти:
– 3 кілограми перцю;
маринад:
– 1 літр води;
– 200 мілілітрів олії;
– 55 грамів солі;
– 150 мілілітрів оцту;
– 200 грамів меду або цукру;
– 1 столова ложка духмяного перцю;
– 5 гвоздик;
– 3 лаврових листки.
Приготування:
- Перець нарізаємо порційними шматочками.
- Воду кипʼятимо, додаємо всі інгредієнти для маринаду, добре перемішуємо.
- Варимо перець у маринаді до мʼякості.
- Розкладаємо перці по банках і заливаємо маринадом.
- Прикриваємо банки кришками та стерилізуємо 20 хвилин.
- Потім закручуємо банки, перевертаємо та закутуємо до вистигання.
- Зберігаємо в темному та прохолодному місці.
Смачного!
І не забудьте заготувати на зиму улюблений лечо. Це поєднання помідорів та перцю буде завжди доречним на вашому столі.