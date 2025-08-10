Маринований перець входить до переліку закруток, які ніколи не набридають. Втім, і довго чаклувати над консервацією не потрібно, тому 24 Канал пропонує скористатися легким та вдалим рецептом улюбленої Лілії Цвіт.

Як заготувати солодкий перець в маринаді?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6 банок по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 3 кілограми перцю;

маринад:

– 1 літр води;

– 200 мілілітрів олії;

– 55 грамів солі;

– 150 мілілітрів оцту;

– 200 грамів меду або цукру;

– 1 столова ложка духмяного перцю;

– 5 гвоздик;

– 3 лаврових листки.

Приготування:

Перець нарізаємо порційними шматочками. Воду кипʼятимо, додаємо всі інгредієнти для маринаду, добре перемішуємо. Варимо перець у маринаді до мʼякості. Розкладаємо перці по банках і заливаємо маринадом. Прикриваємо банки кришками та стерилізуємо 20 хвилин. Потім закручуємо банки, перевертаємо та закутуємо до вистигання. Зберігаємо в темному та прохолодному місці.

Смачного!

І не забудьте заготувати на зиму улюблений лечо. Це поєднання помідорів та перцю буде завжди доречним на вашому столі.