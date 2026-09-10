Самый вкусный суп этой осени: готовим за 30 минут с беконом и кукурузой
Когда хочется чего-то более теплого, густого и гораздо насыщеннее классического куриного бульона, на помощь приходит принцип приготовления знаменитых американских чаудеров.
В основе этого блюда лежит особый кулинарный прием: мясные и овощные компоненты сначала обжариваются вместе прямо в кастрюле, насыщая друг друга ароматами, а в конце заправляются нежными сливками. Блюдо получается насыщенным, умеренно калорийным и безумно ароматным благодаря дымному оттенку бекона и сладковатым ноткам сочной кукурузы.
Как приготовить чаудер с беконом и кукурузой?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 – 4 филе бедра;
– 4 – 5 полосок копченого бекона;
– 150 – 200 граммов консервированной кукурузы;
– 3 картофелины;
– 50 граммов риса;
– 100 миллилитров сливок;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– растительное масло для жарки;
– соль и перец по вкусу;
– зелень и тертый сыр для подачи.
Приготовление:
Филе куриного бедра нарежьте небольшими порционными кусочками и обжарьте в кастрюле с толстым дном на разогретом масле до легкой золотистой корочки.
Нарежьте бекон полосками, а лук и морковь – мелкими кубиками. Добавьте все к мясу, посолите, поперчите и тушите вместе около 5 минут, периодически помешивая, чтобы овощи впитали копченый аромат.
Залейте обжаренные ингредиенты кипятком, добавьте хорошо промытый рис и нарезанный небольшими кубиками картофель. Варите на среднем огне примерно 15 минут до полной готовности овощей и риса.
Добавьте в кастрюлю консервированную кукурузу без лишней жидкости и тонкой струйкой влейте сливки.
Аккуратно перемешайте, доведите до легкого кипения, проварите 1 – 2 минуты на слабом огне и снимите с плиты.
Разлейте горячий суп по тарелкам, посыпьте натертым твердым сыром и мелко нарезанной свежей петрушкой перед подачей.