Сливы в собственном соку на зиму: простая заготовка для десертов и выпечки
Сливы можно заготовить так, чтобы зимой они оставались ароматными, сохраняли форму и были готовы к использованию в десертах или выпечке. Для этого не нужны сложные ингредиенты – только фрукты, немного сахара и стерилизованные банки.
Сливы в собственном соку получаются плотными, ароматными и хорошо держат форму. Именно поэтому зимой их удобно подавать в качестве десерта или использовать в качестве готовой начинки для выпечки, рассказывает инстаграм bude smachno razom.
Почему эта заготовка получается идеальной
Все работает очень просто: сахар помогает сливам быстрее пустить сок, а плотная укладка половинок в банку позволяет им лучше сохранить форму во время термической обработки.
Для такой консервации лучше брать спелые, но целые плоды, которые не развариваются при нагревании. Именно они дают лучший результат.
Как заготовить сливы в собственном соку?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм слив;
– 2 – 3 столовые ложки на пол-литровую банку.
Вы поблагодарите себя за эти сливы: смотрите видео
Приготовление:
- Сливы тщательно промойте, разрежьте пополам и удалите косточки.
- Подготовьте чистые стерилизованные банки объемом 0,5 литра и плотно наполните их половинками слив, укладывая плоды срезом вниз.
- В каждую банку насыпьте по 2 – 3 столовые ложки сахара.
- Оставьте банки на 2 – 3 часа. По возможности поставьте их на ночь в холодильник, чтобы сливы успели выделить достаточно сока.
- Когда в банках появится сок, накройте их чистыми крышками и поставьте в кастрюлю с теплой водой. Уровень воды должен доходить примерно до плечиков банок.
- Доведите воду до кипения и стерилизуйте банки 10 минут.
- Осторожно достаньте банки из кастрюли и сразу же герметично закройте крышками.
- Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.