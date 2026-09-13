Не готовьте соус: просто бросьте сливы на сковороду и добавьте свинину – вас будут умолять поделиться рецептом

Сливы могут придать блюду не только сладость, но и создать яркий сезонный контраст со свининой. В этом блюде их не превращают в соус, а просто обжаривают на сковороде, чтобы сохранить форму и сочность.

Сливы здесь служат не основой соуса, а отдельным ярким акцентом. Вместе со свининой и халуми они создают простое, но очень выразительное сочетание, рассказывает Papilot.pl. Секрет заключается в короткой обжарке. Сливы лишь слегка подрумяниваются, не теряя формы, а сок смешивается с мясом прямо на сковороде.

Почему сливы не стоит варить

В этом рецепте важна именно температура, а не длительное тушение. Если взять упругие, спелые сливы, они дадут ровно столько сока, сколько нужно, и не развалятся.

Так блюдо сохраняет свежесть и не превращается в тяжелый сладкий соус. Все держится на балансе кислоты, солености и мясного сока.

Что добавляет халуми

Халуми здесь отвечает за контраст. Он соленый, плотный и хорошо держит форму, поэтому на сковороде лишь покрывается золотистой корочкой.

Как приготовить свинину со сливами?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 куска мяса;

– 400 грамм слив;

– 180 граммов сыра халуми;

– 1 маленький лимон;

– 1 чайная ложка французской горчицы;

– 1 чайная ложка меда;

– 1 зубчик чеснока;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– половина чайной ложки сушеного тимьяна;

– щепотка паприки или чили;

– соль и перец по вкусу;

– зелень для подачи.

Приготовление: