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4 сентября, 16:11
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Целая гора сочных котлет из горстки мяса: легендарный рецепт из детства за копейки

Лилия Имбировская-Сиваковская

Когда-то для сытного и аппетитного семейного ужина хозяйкам не требовались дорогие деликатесы или сложные соусы. Из обычного куриного филе и нескольких простых овощей, которые всегда найдутся в ящике холодильника, готовили целую гору знаменитых "колхозных" котлет.

Их главный кулинарный секрет заключается не просто в экономии, а в удачном сочетании текстур. Мелко натертая морковь придает удивительную сочность, овсяные хлопья удерживают мясные соки внутри, а панировочные сухари создают аппетитную корочку.

Как приготовить "колхозные" котлеты?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 700 граммов куриного фарша или филе; 
– 1 яйцо;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки овсяных хлопьев;
– 5 столовых ложек панировочных сухарей;
– соль, перец и специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриное филе промойте, просушите бумажным полотенцем и измельчите в мясорубке или блендере до состояния однородного фарша.
  2. Очищенный лук и морковь натрите на мелкой терке – именно такой способ измельчения высвобождает максимум сока, который сделает белое куриное мясо нежным и совсем не сухим.
  3. К мясной основе добавьте куриное яйцо, натертые овощи и сухие овсяные хлопья, которые во время выдерживания впитают в себя влагу и стабилизируют массу.
  4. Добавьте соль, свежемолотый черный перец, ароматные сушеные травы или сушеный чеснок и тщательно перемешайте фарш руками, слегка отбивая его о стенки миски в течение нескольких минут.
  5. Оставьте фарш постоять при комнатной температуре на 10 минут, чтобы овсяные хлопья окончательно набухли.
  6. Смоченными в холодной воде руками сформируйте аккуратные овальные или круглые котлетки одинакового размера.
  7. Обильно обваляйте каждую котлетку в панировочных сухарях со всех сторон, чтобы образовалась плотная "шубка".
  8. Разогрейте на сковороде достаточное количество масла, выложите котлеты и обжаривайте их на умеренном огне до насыщенного румяного цвета с обеих сторон.
  9. В конце, по желанию, накройте сковороду крышкой на 2 – 3 минуты, чтобы они идеально пропеклись внутри, и подавайте к столу с картофельным пюре или свежим овощным салатом.