4 сентября, 16:11
Целая гора сочных котлет из горстки мяса: легендарный рецепт из детства за копейки
Когда-то для сытного и аппетитного семейного ужина хозяйкам не требовались дорогие деликатесы или сложные соусы. Из обычного куриного филе и нескольких простых овощей, которые всегда найдутся в ящике холодильника, готовили целую гору знаменитых "колхозных" котлет.
Их главный кулинарный секрет заключается не просто в экономии, а в удачном сочетании текстур. Мелко натертая морковь придает удивительную сочность, овсяные хлопья удерживают мясные соки внутри, а панировочные сухари создают аппетитную корочку.
Как приготовить "колхозные" котлеты?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов куриного фарша или филе;
– 1 яйцо;
– 1 луковица;
– 2 столовые ложки овсяных хлопьев;
– 5 столовых ложек панировочных сухарей;
– соль, перец и специи по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе промойте, просушите бумажным полотенцем и измельчите в мясорубке или блендере до состояния однородного фарша.
- Очищенный лук и морковь натрите на мелкой терке – именно такой способ измельчения высвобождает максимум сока, который сделает белое куриное мясо нежным и совсем не сухим.
- К мясной основе добавьте куриное яйцо, натертые овощи и сухие овсяные хлопья, которые во время выдерживания впитают в себя влагу и стабилизируют массу.
- Добавьте соль, свежемолотый черный перец, ароматные сушеные травы или сушеный чеснок и тщательно перемешайте фарш руками, слегка отбивая его о стенки миски в течение нескольких минут.
- Оставьте фарш постоять при комнатной температуре на 10 минут, чтобы овсяные хлопья окончательно набухли.
- Смоченными в холодной воде руками сформируйте аккуратные овальные или круглые котлетки одинакового размера.
- Обильно обваляйте каждую котлетку в панировочных сухарях со всех сторон, чтобы образовалась плотная "шубка".
- Разогрейте на сковороде достаточное количество масла, выложите котлеты и обжаривайте их на умеренном огне до насыщенного румяного цвета с обеих сторон.
- В конце, по желанию, накройте сковороду крышкой на 2 – 3 минуты, чтобы они идеально пропеклись внутри, и подавайте к столу с картофельным пюре или свежим овощным салатом.