Эти 3 простых лайфхака знают единицы: как хранить откупоренное вино, чтобы не прокисло
- Откупоренное вино следует хранить путем повторного закупоривания оригинальной пробкой или использованием специальных резиновых пробок. Также можно перелить в герметичную бутылку.
- Срок хранения зависит от типа вина. Самое важное – поместить его в холодильник.
Откупоренное вино имеет ограниченный срок хранения, поскольку быстро теряет свой вкус и аромат. И часто начинает киснуть в течение нескольких дней или даже часов.
Когда бутылка вина открывается и в нее попадает воздух, начинается процесс окисления, что приводит к порче напитка. Однако, этот процесс можно значительно замедлить с помощью правильных методов, пишет 24 Канал со ссылкой на Storinka.
Как хранить откупоренное вино?
- Закрыть оригинальной пробкой
Чтобы продлить вкус и аромат открытого вина, эксперты рекомендуют повторно закупорить бутылку пробкой. Следует аккуратно обрезать оригинальную пробку и использовать ее повторно.
Кроме того, размещение вощеной бумаги под пробкой может помочь предотвратить загрязнение вина частичками пробки, обеспечивая при этом и более надежное закупоривание.
2. Закрыть специальной пробкой
Практичной альтернативой для ценителей вина являются специальные резиновые пробки, предназначенные для закупоривания вина. Их можно приобрести в специализированных и хозяйственных магазинах.
3. Перелить в бутылку, которая плотно закрывается
Таким образом можно регулировать объем своих бутылок в соответствии с количеством оставшегося вина. Более полная бутылка содержит меньше воздуха, что способствует сохранению качества вина.
Сколько можно хранить откупоренное вино?
Важно хранить откупоренные бутылки вина в холодильнике. Скорость окисления различается для каждого вида вина, что влияет и на срок их хранения после открытия.
- Игристые вина – 1 – 3 дня.
- Молодые белые и розовые – 5 – 7 дней.
- Полнотелые белые вина – 3 – 5 дней.
- Красные вина – 3 – 5 дней.
- Крепленые вина – 4 недели.
- Вина в тетрапаках – 28 дней.
Более длительное хранение вина может привести к нежелательным изменениям в его качестве – вино приобретет резкий уксусный привкус с неприятным запахом.
