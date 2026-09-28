Золотистая корочка и тягучая середина: копейчатый тыквенный пирог на сковороде без замеса

Яркая осенняя тыква у большинства ассоциируется исключительно со сладкой пшеничной кашей, десертными запеканками или крем-супом. Однако этот универсальный овощ раскрывается с совершенно новой стороны в несладкой домашней выпечке, где его естественная нежность удачно контрастирует с солоноватым сливочным вкусом плавленного или твердого сыра.

Когда совсем не хочется разогревать духовку и вымешивать густое мучное тесто, на помощь приходит простое и сытное блюдо, приготовленное на сковороде: натертая тыква смешивается с яично-сметанной заливкой и медленно тушится под крышкой. Благодаря простому трюку с пергаментной бумагой пирог никогда не пригорает, легко переворачивается, получается сочным внутри и покрывается аппетитной румяной корочкой.

Как приготовить тыквенный пирог на сковороде?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 400 граммов мякоти тыквы;

– 120 твердого или полутвердого сыра;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 3 – 4 столовые ложки муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– половина чайной ложки соли;

– специи по желанию;

– масло для смазывания формы.

Приготовление: