Сахарная пудра выглядит как обычный измельченный сахар. Однако если присмотреться к составу магазинной упаковки, рядом с сахаром можно увидеть еще один ингредиент – крахмал.

Крахмал помогает сохранить сыпучесть пудры, особенно при длительном хранении, когда порошок постепенно впитывает влагу из воздуха. Для домашней выпечки эта добавка обычно не создает проблем, но в некоторых десертах разница между магазинной и свежесмолотой пудрой может быть заметной.

Зачем в сахарную пудру добавляют крахмал?

Крахмал нужен прежде всего для того, чтобы мелкие частицы сахара не слипались между собой, отмечает Pfeifer. Из-за влаги пудра может образовывать комки, а со временем уплотняться настолько, что перед использованием ее придется тщательно просеивать.

Незаменимый ингредиент для выпечки / Фото Pexels

В магазинной пудре чаще всего можно встретить кукурузный крахмал. Его количество зависит от производителя, но обычно это всего лишь несколько процентов от общей массы продукта. Крахмал почти не изменяет сладость пудры, зато влияет на ее поведение в десертах.

При посыпании печенья, кексов или пончиков такая пудра дольше остается рассыпчатой, хотя на влажной поверхности все равно постепенно растворяется. Для масляных кремов и глазури магазинная пудра также подходит. В изделиях, где требуется особенно гладкая текстура, лучше проверить состав. Избыток крахмала может оставить легкий мучнистый привкус или повлиять на консистенцию.

Можно ли приготовить сахарную пудру дома без крахмала?

Для домашней пудры достаточно обычного белого сахара и кофемолки или мощного блендера. Измельчите сахар небольшими порциями до состояния мелкого порошка, а затем просейте через сито. Такую пудру можно сразу добавлять в кремы, глазурь, тесто или использовать для украшения десертов.

Главное – хорошо измельчить кристаллы, чтобы их не было чувствоваться в готовом блюде. Если планируете хранить домашнюю пудру дольше, можно добавить примерно 1 чайную ложку кукурузного крахмала на 100 граммов сахара. Тщательно перемешайте смесь и пересыпьте в сухую герметичную банку. Для десертов, в которых важна максимально чистая сладость без дополнительных ингредиентов, используйте пудру сразу после измельчения. А для посыпки выпечки или хранения про запас более удобным вариантом будет пудра с небольшим количеством крахмала.