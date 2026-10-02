Распадается на волокна при прикосновении: проверенный рецепт свиной тушенки в собственном соку
Домашняя свиная тушенка – это лучшая кулинарная спасительница, которая за считанные минуты превращает обычные макароны, рассыпчатую кашу или вареный картофель в сытный и невероятно вкусный ужин.
Многие отказываются от такой заготовки, полагая, что без громоздкого автоклава или специальных приборов ее невозможно приготовить. На самом деле нежное мясо, которое буквально распадается на волокна от прикосновения вилки, можно легко сварить в обычной кастрюле с толстым дном, запечатав его натуральным прозрачным жиром.
Как легко приготовить тушенку?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма свинины (лопатка, шея или окорок с прожилками жира);
– 300 – 400 граммов сала или подчеревья;
– 2 столовые ложки соли;
– 5 – 6 лавровых листьев;
– 1 чайная ложка перца горошком;
– полстакана воды.
Приготовление:
- Свинину промойте, тщательно просушите бумажными полотенцами и нарежьте большими кусками примерно по 4 – 5 сантиметров. Не стоит резать слишком мелко, ведь во время медленного тушения мясные волокна заметно уменьшатся.
- Сало нарежьте небольшими кубиками, переложите в глубокую толстостенную кастрюлю или чугунный котел и поставьте на слабый огонь, чтобы вытопилось немного прозрачного жира.
- В вытопленное сало выложите кусочки свинины, всыпьте соль, горошины черного перца, положите лавровый лист и влейте полстакана воды.
- Плотно накройте кастрюлю крышкой, убавьте огонь до самого минимума и оставьте мясо тушиться в собственном соку примерно на три часа.
- Лишь изредка заглядывайте под крышку и аккуратно перемешивайте, а если жидкость слишком быстро выкипает – долейте еще несколько ложек горячей воды.
- В конце мясо должно стать настолько мягким, что свободно распадается на сочные волокна.
- Горячую тушенку вместе с ароматным соком и растопленным жиром разложите по чистым сухим простерилизованным баночкам, оставляя сантиметр свободного пространства до верха, протрите венчики банок сухим полотенцем и плотно закрутите крышками.
- Поскольку мясо варилось в обычной кастрюле без автоклава, его не стоит хранить при комнатной температуре.
- Дайте банкам полностью остыть на столе и сразу убирайте в холодильник (или замораживайте порционно в контейнерах), где под слоем застывшего белого жирка домашняя тушенка прекрасно сохранится несколько месяцев.