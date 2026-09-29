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29 сентября, 10:41
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Сырная запеканка с тыквой: как приготовить нежный осенний десерт в духовке

Лилия Имбировская-Сиваковская

Сырная запеканка с тыквой – это тот случай, когда несколько простых продуктов дают нежное, сочное и по-настоящему домашнее блюдо. Тыква здесь играет важную роль не только в плане вкуса, но и в плане цвета и текстуры, поэтому осенний десерт получается по-настоящему уютным.

Сезон тыкв – это особая осенняя естетика, которой стоит насладиться в полной мере. Рецепт пирога, который готовится без особых усилий, всегда будет кстати, поэтому не стоит пропускать совет портала Czechia.

Почему эта запеканка хороша?

Основа здесь проста: творог, тыква, сметана и манная крупа. Тыкву рекомендуют мелко натереть или измельчить блендером, а если она очень сочная, лишнюю жидкость лучше немного отжать.

Творог тоже стоит сделать однородным – протереть через сито или взбить блендером. Так запеканка получится нежнее и лучше будет держать форму после выпечки.

Как приготовить тыквенную запеканку?

  • Время: 55 – 60 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
– 500 граммов творога;
– 300 граммов очищенной тыквы;
– 3 яйца;
– 4 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки манной крупы;
– 3 столовые ложки сметаны;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– щепотка соли.

Приготовление:

  1. Тыкву мелко натрите или измельчите блендером. Если она сочная, слегка отожмите жидкость.
  2. Творог протрите через сито или взбейте блендером до однородной консистенции.
  3. Смешайте творог с тыквой, яйцами, сахаром, ванильным сахаром, сметаной и щепоткой соли.
  4. Добавьте манную крупу и оставьте массу на 10 – 15 минут, чтобы она набухла.
  5. Форму смажьте сливочным маслом, присыпьте манкой и выложите подготовленную массу.
  6. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 – 45 минут до появления золотистой корочки.
  7. Перед нарезкой полностью остудите запеканку, чтобы она лучше держала форму.