Сырная запеканка с тыквой: как приготовить нежный осенний десерт в духовке
Сырная запеканка с тыквой – это тот случай, когда несколько простых продуктов дают нежное, сочное и по-настоящему домашнее блюдо. Тыква здесь играет важную роль не только в плане вкуса, но и в плане цвета и текстуры, поэтому осенний десерт получается по-настоящему уютным.
Сезон тыкв – это особая осенняя естетика, которой стоит насладиться в полной мере. Рецепт пирога, который готовится без особых усилий, всегда будет кстати, поэтому не стоит пропускать совет портала Czechia.
Почему эта запеканка хороша?
Основа здесь проста: творог, тыква, сметана и манная крупа. Тыкву рекомендуют мелко натереть или измельчить блендером, а если она очень сочная, лишнюю жидкость лучше немного отжать.
Творог тоже стоит сделать однородным – протереть через сито или взбить блендером. Так запеканка получится нежнее и лучше будет держать форму после выпечки.
Как приготовить тыквенную запеканку?
- Время: 55 – 60 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов творога;
– 300 граммов очищенной тыквы;
– 3 яйца;
– 4 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки манной крупы;
– 3 столовые ложки сметаны;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Тыкву мелко натрите или измельчите блендером. Если она сочная, слегка отожмите жидкость.
- Творог протрите через сито или взбейте блендером до однородной консистенции.
- Смешайте творог с тыквой, яйцами, сахаром, ванильным сахаром, сметаной и щепоткой соли.
- Добавьте манную крупу и оставьте массу на 10 – 15 минут, чтобы она набухла.
- Форму смажьте сливочным маслом, присыпьте манкой и выложите подготовленную массу.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 – 45 минут до появления золотистой корочки.
- Перед нарезкой полностью остудите запеканку, чтобы она лучше держала форму.