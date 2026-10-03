Превзойдет даже штрудель и синабоны: нежное творожное печенье с сочными яблоками и корицей
Когда наступают прохладные дни, хочется наполнить дом ароматами теплой корицы, ванили и запеченных фруктов. Это нежное домашнее печенье смело конкурирует с классическими штруделями или синабонами, но готовится в разы быстрее и не требует длительной раскатки коржей или сложного замешивания теста.
Благодаря сочетанию творога и щедрой порции свежих яблок выпечка получается невероятно мягкой и сочной внутри, а обваливание в сахаре с корицей образует ту самую звонкую карамельную корочку, за которую этот десерт обожают и взрослые, и дети, рассказывает "УП.Жизнь".
Как приготовить печенье с яблоками и корицей?
- Время: 1 час
- Порций: 20
Ингредиенты:
– 300 граммов творога;
– 100 граммов густого белого йогурта;
– 100 граммов растопленного сливочного масла;
– 2 яйца;
– 50 граммов сахара;
– 400 граммов муки;
– 10 граммов разрыхлителя;
– 5 – 6 сочных яблок;
– щепотка соли;
для корочки:
– 3 – 4 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка молотой корицы.
Приготовление:
- Яблоки очистите от кожуры, удалите семенные гнезда и нарежьте мякоть небольшими аккуратными кубиками.
- В глубокой миске смешайте творог, густой йогурт, растопленное, но не горячее сливочное масло, куриные яйца, щепотку соли и сахар.
- Взбейте массу погружным блендером до мягкой кремообразной консистенции (допускаются небольшие единичные крупинки творога).
- В творожную смесь добавьте нарезанные яблоки и перемешайте лопаткой, чтобы кусочки фруктов равномерно распределились.
- Муку смешайте с разрыхлителем, просейте частями в общую массу и быстро замесите мягкое, эластичное тесто, которое практически не липнет к ладоням.
- Противень застелите пергаментной бумагой и слегка смажьте его тонким слоем растительного масла.
- В отдельной широкой тарелке смешайте сахар с молотой корицей.
- Смочив руки холодной водой, сформируйте из теста примерно 20 круглых шариков размером с небольшое яйцо.
- Каждый шарик со всех сторон обильно обваляйте в смеси сахара и корицы и выложите на подготовленный противень на небольшом расстоянии друг от друга.
- Дном широкого стакана или ладонью слегка прижмите каждый шарик сверху, придавая ему форму круглой пышной шайбы.
- Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку (режим "верх-низ") примерно на 35 – 40 минут до образования выраженной румяной карамельной корочки.
- Дайте готовому печенью несколько минут остыть прямо на противне, после чего переложите на тарелку и подавайте к чашке свежего чая или кофе.