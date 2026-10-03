Превзойдет даже штрудель и синабоны: нежное творожное печенье с сочными яблоками и корицей

Когда наступают прохладные дни, хочется наполнить дом ароматами теплой корицы, ванили и запеченных фруктов. Это нежное домашнее печенье смело конкурирует с классическими штруделями или синабонами, но готовится в разы быстрее и не требует длительной раскатки коржей или сложного замешивания теста.

Благодаря сочетанию творога и щедрой порции свежих яблок выпечка получается невероятно мягкой и сочной внутри, а обваливание в сахаре с корицей образует ту самую звонкую карамельную корочку, за которую этот десерт обожают и взрослые, и дети, рассказывает "УП.Жизнь". Как приготовить печенье с яблоками и корицей? Время : 1 час

: 1 час Порций: 20 Ингредиенты:

– 300 граммов творога;

– 100 граммов густого белого йогурта;

– 100 граммов растопленного сливочного масла;

– 2 яйца;

– 50 граммов сахара;

– 400 граммов муки;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 5 – 6 сочных яблок;

– щепотка соли;

для корочки:

– 3 – 4 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка молотой корицы. Приготовление: Яблоки очистите от кожуры, удалите семенные гнезда и нарежьте мякоть небольшими аккуратными кубиками. В глубокой миске смешайте творог, густой йогурт, растопленное, но не горячее сливочное масло, куриные яйца, щепотку соли и сахар. Взбейте массу погружным блендером до мягкой кремообразной консистенции (допускаются небольшие единичные крупинки творога). В творожную смесь добавьте нарезанные яблоки и перемешайте лопаткой, чтобы кусочки фруктов равномерно распределились. Муку смешайте с разрыхлителем, просейте частями в общую массу и быстро замесите мягкое, эластичное тесто, которое практически не липнет к ладоням. Противень застелите пергаментной бумагой и слегка смажьте его тонким слоем растительного масла. В отдельной широкой тарелке смешайте сахар с молотой корицей. Смочив руки холодной водой, сформируйте из теста примерно 20 круглых шариков размером с небольшое яйцо. Каждый шарик со всех сторон обильно обваляйте в смеси сахара и корицы и выложите на подготовленный противень на небольшом расстоянии друг от друга. Дном широкого стакана или ладонью слегка прижмите каждый шарик сверху, придавая ему форму круглой пышной шайбы. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку (режим "верх-низ") примерно на 35 – 40 минут до образования выраженной румяной карамельной корочки. Дайте готовому печенью несколько минут остыть прямо на противне, после чего переложите на тарелку и подавайте к чашке свежего чая или кофе.