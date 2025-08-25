Оно может быть еще вкуснее: бомбезное тирамису с персиками – кондитерские будут завидовать
- Рецепт тирамису с персиками включает печенье савоярди, сыр маскарпоне, сливки, мякоть персика, сахар, лимонный сок, и сахарную пудру.
- Процесс приготовления очень легкий, поэтому хозяйки могут обращаться к нему при каждом удобном случае.
Тирамису – это десерт, который покорил весь мир. А если добавить к нему персик – вы получите настоящий шедевр.
Тирамису с персиками – это удовольствие, умноженное на размер порции. Это новое исполнение любимого десерта точно войдет в перечень ваших любимых сладких прихотей. 24 Канал предлагает сохранить рецепт с TikTok iren.lazun.
Как приготовить тирамису с персиками?
- Время: 20 минут + пропитка
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 150 граммов печенья савоярди;
– 250 граммов сыра маскарпоне;
– 250 миллилитров сливок 33%;
– 230 граммов мякоти персика;
– 30 граммов сахара;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 75 граммов сахарной пудры;
– персики для декора.
Как сделать тирамису с персиками: видео
Приготовление:
- Хорошо помойте персики, сделайте надрез и опустите их в кипящую воду примерно на 30 секунд. Затем сразу переложите в ледяную воду и оставьте остыть.
- Снимите кожуру с фруктов, нарежьте кусочками, добавьте сахар и лимонный сок. Измельчите все блендером до состояния пюре.
- Сливки взбейте миксером до устойчивого загустения, постепенно всыпьте сахарную пудру. Добавьте сыр маскарпоне и еще раз взбейте до кремовой консистенции.
- Печенье савоярди быстро окуните в персиковое пюре, выложите слой в форму.
- Распределите половину крема поверх печенья.
- Выложите второй слой савоярди, смоченный в пропитке, и равномерно покройте кремом, оставшийся.
- Поставьте десерт в холодильник на несколько часов для стабилизации.
- Перед подачей украсьте свежими кусочками персика.
Приятного аппетита!
