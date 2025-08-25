Тирамису с персиками – это удовольствие, умноженное на размер порции. Это новое исполнение любимого десерта точно войдет в перечень ваших любимых сладких прихотей. 24 Канал предлагает сохранить рецепт с TikTok iren.lazun.

Читайте также Считанные минуты – семья сыта и в восторге: запеканка "По-деревенски", в которую вы влюбитесь

Как приготовить тирамису с персиками?

Время : 20 минут + пропитка

: 20 минут + пропитка Порций: 8

Ингредиенты:

– 150 граммов печенья савоярди;

– 250 граммов сыра маскарпоне;

– 250 миллилитров сливок 33%;

– 230 граммов мякоти персика;

– 30 граммов сахара;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 75 граммов сахарной пудры;

– персики для декора.

Как сделать тирамису с персиками: видео

Приготовление:

Хорошо помойте персики, сделайте надрез и опустите их в кипящую воду примерно на 30 секунд. Затем сразу переложите в ледяную воду и оставьте остыть. Снимите кожуру с фруктов, нарежьте кусочками, добавьте сахар и лимонный сок. Измельчите все блендером до состояния пюре. Сливки взбейте миксером до устойчивого загустения, постепенно всыпьте сахарную пудру. Добавьте сыр маскарпоне и еще раз взбейте до кремовой консистенции. Печенье савоярди быстро окуните в персиковое пюре, выложите слой в форму. Распределите половину крема поверх печенья. Выложите второй слой савоярди, смоченный в пропитке, и равномерно покройте кремом, оставшийся. Поставьте десерт в холодильник на несколько часов для стабилизации. Перед подачей украсьте свежими кусочками персика.

Приятного аппетита!

Вкусный десерт может спасти настроение даже в самый тяжелый день. Например, теплый шоколадный пирог можно готовить при каждом удобном случае.