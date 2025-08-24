К счастью, насладиться любимым шоколадным десертом можно буквально в любое время, если иметь под рукой правильный рецепт. 24 Канал предлагает сохранить один из них с ТікТок _yanusha.

К теме К пирожкам и пицце: универсальное кефирное тесто, которое всегда получается идеальным

Как легко приготовить шоколадный пирог?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

тесто:

– 2 яйца;

– 100 миллилитров масла;

– 100 граммов сахара;

– 45 граммов какао-порошка;

– 140 миллилитров кипятка (но не сразу после закипания, дайте ему немного остыть);

– 125 граммов муки;

– 8 граммов разрыхлителя;

сироп:

– 250 граммов молока;

– 70 граммов сахара;

– 40 граммов какао-порошка;

– 20 граммов сливочного масла;

ганаш:

– 130 граммов темного шоколада;

– 130 миллилитров сливок (30 – 35%).

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром и маслом. Добавьте какао и перемешайте. Влейте кипяток, еще раз тщательно перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите тесто. Вылейте массу в форму размером 21 на 21 сантиметр. Выпекайте при 180 градусах примерно 40 минут. Пока тесто печется, приготовьте сироп: смешайте все ингредиенты и доведите до кипения. Дайте выпечке постоять 5 – 10 минут, прежде чем заливать. Затем залейте горячим сиропом. Горячий пирог залейте горячим сиропом. Через 20 минут нанесите теплый ганаш. Подавайте десерт еще теплым, он будет прекрасно сочетаться с пломбиром.

Приятного аппетита!

Яблочный пирог может быть не только вкусным, а еще и полезным. По крайней мере, с рецептом, которым поделилась Ольга Цибульская он получается именно таким.