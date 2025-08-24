На щастя, насолодитися улюбленим шоколадним десертом можна буквально будь-коли, якщо мати під рукою правильний рецепт. 24 Канал пропонує зберегти один з них з ТікТок _yanusha.

До теми До пиріжків та піци: універсальне кефірне тісто, яке завжди виходить ідеальним

Як легко приготувати шоколадний пиріг?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

тісто:

– 2 яйця;

– 100 мілілітрів олії;

– 100 грамів цукру;

– 45 грамів какао-порошку;

– 140 мілілітрів кипʼятку (але не одразу після закипання, дайте йому трішки охолонути);

– 125 грамів борошна;

– 8 грамів розпушувача;

сироп:

– 250 грамів молока;

– 70 грамів цукру;

– 40 грамів какао-порошку;

– 20 грамів вершкового масла;

ганаш:

– 130 грамів темного шоколаду;

– 130 мілілітрів вершків (30 – 35%).

Приготування:

Збийте яйця з цукром та олією. Додайте какао і перемішайте. Влийте кип’яток, ще раз ретельно перемішайте. Всипте борошно з розпушувачем і замісіть тісто. Вилийте масу у форму розміром 21 на 21 сантиметр. Випікайте при 180 градусах приблизно 40 хвилин. Поки тісто печеться, приготуйте сироп: змішайте всі інгредієнти й доведіть до кипіння. Дайте випічці постояти 5 – 10 хвилин, перш ніж заливати. Потім залийте гарячим сиропом. Гарячий пиріг залийте гарячим сиропом. Через 20 хвилин нанесіть теплий ганаш. Подавайте десерт ще теплим, він буде чудово смакувати з пломбіром.

Смачного!

Яблучний пиріг може бути не лише смачним, а ще й корисним. Принаймні, з рецептом, яким поділилася Ольга Цибульська, він виходить саме таким.