На щастя, насолодитися улюбленим шоколадним десертом можна буквально будь-коли, якщо мати під рукою правильний рецепт. 24 Канал пропонує зберегти один з них з ТікТок _yanusha.
Як легко приготувати шоколадний пиріг?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
тісто:
– 2 яйця;
– 100 мілілітрів олії;
– 100 грамів цукру;
– 45 грамів какао-порошку;
– 140 мілілітрів кипʼятку (але не одразу після закипання, дайте йому трішки охолонути);
– 125 грамів борошна;
– 8 грамів розпушувача;
сироп:
– 250 грамів молока;
– 70 грамів цукру;
– 40 грамів какао-порошку;
– 20 грамів вершкового масла;
ганаш:
– 130 грамів темного шоколаду;
– 130 мілілітрів вершків (30 – 35%).
Приготування:
- Збийте яйця з цукром та олією. Додайте какао і перемішайте.
- Влийте кип’яток, ще раз ретельно перемішайте.
- Всипте борошно з розпушувачем і замісіть тісто.
- Вилийте масу у форму розміром 21 на 21 сантиметр. Випікайте при 180 градусах приблизно 40 хвилин.
- Поки тісто печеться, приготуйте сироп: змішайте всі інгредієнти й доведіть до кипіння.
- Дайте випічці постояти 5 – 10 хвилин, перш ніж заливати. Потім залийте гарячим сиропом.
- Гарячий пиріг залийте гарячим сиропом.
- Через 20 хвилин нанесіть теплий ганаш.
- Подавайте десерт ще теплим, він буде чудово смакувати з пломбіром.
Смачного!
