Тірамісу з персиками – це задоволення, помножене на розмір порції. Це нове виконання улюбленого десерту точно увійде в перелік ваших улюблених солоденьких забаганок. 24 Канал пропонує зберегти рецепт з TikTok iren.lazun.

Як приготувати тірамісу з персиками?

Час : 20 хвилин + просочення

: 20 хвилин + просочення Порцій: 8

Інгредієнти:

– 150 грамів печива савоярді;

– 250 грамів сиру маскарпоне;

– 250 мілілітрів вершків 33%;

– 230 грамів мʼякоті персика;

– 30 грамів цукру;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 75 грамів цукрової пудри;

– персики для декору.

Як зробити тірамісу з персиками: відео

Приготування:

Добре помийте персики, зробіть надріз і опустіть їх у киплячу воду приблизно на 30 секунд. Потім відразу перекладіть у крижану воду та залиште охолонути. Зніміть шкірку з фруктів, наріжте шматочками, додайте цукор і лимонний сік. Подрібніть усе блендером до стану пюре. Вершки збийте міксером до стійкого загущення, поступово всипте цукрову пудру. Додайте сир маскарпоне та ще раз збийте до кремової консистенції. Печиво савоярді швидко занурте у персикове пюре, викладіть шар у форму. Розподіліть половину крему поверх печива. Викладіть другий шар савоярді, змочений у просоченні, і рівномірно покрийте кремом, що залишився. Поставте десерт у холодильник на кілька годин для стабілізації. Перед подачею прикрасьте свіжими шматочками персика.

Смачного!

