Тірамісу з персиками – це задоволення, помножене на розмір порції. Це нове виконання улюбленого десерту точно увійде в перелік ваших улюблених солоденьких забаганок. 24 Канал пропонує зберегти рецепт з TikTok iren.lazun.
Як приготувати тірамісу з персиками?
- Час: 20 хвилин + просочення
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 150 грамів печива савоярді;
– 250 грамів сиру маскарпоне;
– 250 мілілітрів вершків 33%;
– 230 грамів мʼякоті персика;
– 30 грамів цукру;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 75 грамів цукрової пудри;
– персики для декору.
Як зробити тірамісу з персиками: відео
Приготування:
- Добре помийте персики, зробіть надріз і опустіть їх у киплячу воду приблизно на 30 секунд. Потім відразу перекладіть у крижану воду та залиште охолонути.
- Зніміть шкірку з фруктів, наріжте шматочками, додайте цукор і лимонний сік. Подрібніть усе блендером до стану пюре.
- Вершки збийте міксером до стійкого загущення, поступово всипте цукрову пудру. Додайте сир маскарпоне та ще раз збийте до кремової консистенції.
- Печиво савоярді швидко занурте у персикове пюре, викладіть шар у форму.
- Розподіліть половину крему поверх печива.
- Викладіть другий шар савоярді, змочений у просоченні, і рівномірно покрийте кремом, що залишився.
- Поставте десерт у холодильник на кілька годин для стабілізації.
- Перед подачею прикрасьте свіжими шматочками персика.
Смачного!
Смачний десерт може врятувати настрій навіть у найважчий день. Наприклад, теплий шоколадний пиріг можна готувати за кожної зручної нагоди.