От Киева до Ужгорода: торты, ставшие сладкими визитными карточками украинских городов

У каждого города есть блюда, которые со временем становятся его визитной карточкой. Для Киева таким символом давно стал ореховый торт с хрустящими коржами и кремом "Шарлот", а в Ужгороде есть свой десерт с безе, орехами и нежным кремом.

Эти торты не относятся к выпечке "на скорую руку", но именно поэтому их и готовят для торжественного стола. В этом материале 24 Канал собрал два рецепта – домашний "Киевский торт" от Ярославского и торт "Ужгород", который тоже имеет все шансы стать сладким поводом задержаться на кухне подольше. Домашний "Киевский торт" от Ярославского Время: примерно 3 часа

3 часа Порции: 1 Ингредиенты:

коржи:

– 260 граммов белков (8 яиц);

– 100 граммов сахара;

– 60 граммов муки;

– 10 граммов кукурузного крахмала;

– 170 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 200 граммов поджаренных лесных орехов;

крем "Шарлот":

– 8 желтков;

– 200 граммов молока;

– 260 граммов сахара;

– 350 граммов масла 82,5%;

шоколадный крем:

– 20 граммов какао-порошка;

– 20 граммов коньяка (2 крышечки);

– 120 граммов орехов для украшения. Легендарный торт: смотрите видео Приготовление: Начинать следует за сутки. Отделите желтки от белков. Белки оставьте под пленкой на ночь при комнатной температуре. На следующий день взбейте белки с щепоткой соли и несколькими каплями лимонного сока в пену, добавьте 100 граммов сахара и взбейте до его растворения. Обжаренные орехи измельчите. Аккуратно смешайте взбитые белки с сухими ингредиентами и орехами. Эту смесь разделите на 2 части. Выложите в форму диаметром 20 сантиметров, смазанную маслом и выстланную пергаментом, и выпекайте при 125–130 градусах 2–2,5 часа. Достаньте и остудите. Желтки смешайте с молоком и сахаром и доведите до кипения, постоянно перемешивая венчиком. Остудите. Масло взбейте до побеления, в 3 приема добавляйте заварную смесь. Полученный крем разделите на 3 части. В одну треть добавьте какао и коньяк и еще немного взбейте. Как собрать торт? Последний оставшийся шаг – собрать весь этот "Киевский торт" воедино: На первый корж нанесите 75% белого крема, сверху положите второй корж и смажьте бока остатками белого крема. На верхний корж добавьте шоколадный крем. Бока посыпьте ореховой крошкой. После того как торт полностью остынет, он будет готов к употреблению. Рецепт торта "Ужгород" Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 12 Ингредиенты:

Для коржей:

– 100 – 115 граммов яичного белка (из трех яиц);

– 150 граммов сахара;

– 18 – 20 граммов кукурузного крахмала;

– 40 граммов лещины.

Для крема:

– 2 – 3 яичных желтка;

– 15 граммов быстрорастворимого желатина;

– 50 граммов воды + 10 – 15 граммов для желатина;

– 70 граммов сахара;

– 150 граммов сливочного масла;

– 50 граммов вареного сгущенного молока;

– 200 граммов сливок 33%;

Для украшения:

– 50 граммов измельченного миндаля;

– 1 столовая ложка какао;

– трафарет с любым изображением. Приготовление: Разогрейте духовку до 120 градусов. Подготовьте противень для выпечки: застелите его пергаментной бумагой, нарисуйте карандашом контуры трех кругов диаметром 16 сантиметров. Отдельно вырежьте из пергамента три полоски шириной примерно 5 сантиметров и длиной 57 сантиметров. Измельчите лещину: обжаренные орехи сложите в пакет и измельчите скалкой или кухонным молотком. Приступайте к приготовлению коржей. Взбейте яичные белки на высокой скорости до образования плотной пены. Затем постепенно всыпьте сахар, продолжая взбивать, пока он полностью не растворится. Добавьте кукурузный или картофельный крахмал и измельченные орехи. Аккуратно перемешайте массу с помощью лопатки или на низкой скорости миксера. Разделите приготовленную меренгу на три равные части. Выложите ее на заранее начерченные круги на пергаменте, разровняйте верхушки коржей и оберните бока полосками пергамента. Выпекайте при температуре 120 градусов в течение 2 часов 45 минут, следя за тем, чтобы температура оставалась стабильной. После выпечки оставьте коржи в выключенной духовке до полного остывания. Затем снимите пергамент и аккуратно выровняйте боковые стороны коржей. Для крема взбейте желтки и отложите в сторону. Залейте желатин 50 граммами воды комнатной температуры и оставьте набухать на 10–15 минут. К набухшему желатину добавьте сахар и 15 граммов воды. Подогрейте смесь, пока желатин и сахар полностью не растворятся, но не доводите до кипения. Медленно влейте горячую желеобразную массу в желтки, одновременно взбивая до получения воздушной массы. Оставьте остывать. В отдельной миске взбейте мягкое сливочное масло вместе с вареным сгущенным молоком до кремообразной консистенции. Отдельно взбейте сливки до воздушной текстуры. Соедините кремовые массы: сначала смешайте масляную часть со сливочной, а затем постепенно добавьте желтковую массу, взбивая на низкой скорости. Соберите торт: на пергамент выложите небольшое количество крема, сверху положите первый корж. Повторите слои, смазывая кремом каждый корж. Остатками крема покройте бока торта и выровняйте их с помощью шпателя. Охлаждайте торт в холодильнике до полного застывания крема. После охлаждения снимите пергамент, бока торта посыпьте измельченными орехами. Верх украсьте рисунком из какао с помощью трафарета.