От Киева до Ужгорода: торты, ставшие сладкими визитными карточками украинских городов
У каждого города есть блюда, которые со временем становятся его визитной карточкой. Для Киева таким символом давно стал ореховый торт с хрустящими коржами и кремом "Шарлот", а в Ужгороде есть свой десерт с безе, орехами и нежным кремом.
Эти торты не относятся к выпечке "на скорую руку", но именно поэтому их и готовят для торжественного стола. В этом материале 24 Канал собрал два рецепта – домашний "Киевский торт" от Ярославского и торт "Ужгород", который тоже имеет все шансы стать сладким поводом задержаться на кухне подольше.
Домашний "Киевский торт" от Ярославского
- Время: примерно 3 часа
- Порции: 1
Ингредиенты:
коржи:
– 260 граммов белков (8 яиц);
– 100 граммов сахара;
– 60 граммов муки;
– 10 граммов кукурузного крахмала;
– 170 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 200 граммов поджаренных лесных орехов;
крем "Шарлот":
– 8 желтков;
– 200 граммов молока;
– 260 граммов сахара;
– 350 граммов масла 82,5%;
шоколадный крем:
– 20 граммов какао-порошка;
– 20 граммов коньяка (2 крышечки);
– 120 граммов орехов для украшения.
Легендарный торт: смотрите видео
Приготовление:
- Начинать следует за сутки. Отделите желтки от белков. Белки оставьте под пленкой на ночь при комнатной температуре.
- На следующий день взбейте белки с щепоткой соли и несколькими каплями лимонного сока в пену, добавьте 100 граммов сахара и взбейте до его растворения.
- Обжаренные орехи измельчите. Аккуратно смешайте взбитые белки с сухими ингредиентами и орехами.
- Эту смесь разделите на 2 части. Выложите в форму диаметром 20 сантиметров, смазанную маслом и выстланную пергаментом, и выпекайте при 125–130 градусах 2–2,5 часа. Достаньте и остудите.
- Желтки смешайте с молоком и сахаром и доведите до кипения, постоянно перемешивая венчиком. Остудите.
- Масло взбейте до побеления, в 3 приема добавляйте заварную смесь. Полученный крем разделите на 3 части. В одну треть добавьте какао и коньяк и еще немного взбейте.
Как собрать торт?
- Последний оставшийся шаг – собрать весь этот "Киевский торт" воедино:
- На первый корж нанесите 75% белого крема, сверху положите второй корж и смажьте бока остатками белого крема. На верхний корж добавьте шоколадный крем. Бока посыпьте ореховой крошкой.
- После того как торт полностью остынет, он будет готов к употреблению.
Рецепт торта "Ужгород"
- Время: 4 часа
- Порций: 12
Ингредиенты:
Для коржей:
– 100 – 115 граммов яичного белка (из трех яиц);
– 150 граммов сахара;
– 18 – 20 граммов кукурузного крахмала;
– 40 граммов лещины.
Для крема:
– 2 – 3 яичных желтка;
– 15 граммов быстрорастворимого желатина;
– 50 граммов воды + 10 – 15 граммов для желатина;
– 70 граммов сахара;
– 150 граммов сливочного масла;
– 50 граммов вареного сгущенного молока;
– 200 граммов сливок 33%;
Для украшения:
– 50 граммов измельченного миндаля;
– 1 столовая ложка какао;
– трафарет с любым изображением.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 120 градусов.
- Подготовьте противень для выпечки: застелите его пергаментной бумагой, нарисуйте карандашом контуры трех кругов диаметром 16 сантиметров. Отдельно вырежьте из пергамента три полоски шириной примерно 5 сантиметров и длиной 57 сантиметров.
- Измельчите лещину: обжаренные орехи сложите в пакет и измельчите скалкой или кухонным молотком.
- Приступайте к приготовлению коржей. Взбейте яичные белки на высокой скорости до образования плотной пены. Затем постепенно всыпьте сахар, продолжая взбивать, пока он полностью не растворится.
- Добавьте кукурузный или картофельный крахмал и измельченные орехи. Аккуратно перемешайте массу с помощью лопатки или на низкой скорости миксера.
- Разделите приготовленную меренгу на три равные части. Выложите ее на заранее начерченные круги на пергаменте, разровняйте верхушки коржей и оберните бока полосками пергамента. Выпекайте при температуре 120 градусов в течение 2 часов 45 минут, следя за тем, чтобы температура оставалась стабильной.
- После выпечки оставьте коржи в выключенной духовке до полного остывания. Затем снимите пергамент и аккуратно выровняйте боковые стороны коржей.
- Для крема взбейте желтки и отложите в сторону. Залейте желатин 50 граммами воды комнатной температуры и оставьте набухать на 10–15 минут. К набухшему желатину добавьте сахар и 15 граммов воды. Подогрейте смесь, пока желатин и сахар полностью не растворятся, но не доводите до кипения.
- Медленно влейте горячую желеобразную массу в желтки, одновременно взбивая до получения воздушной массы. Оставьте остывать.
- В отдельной миске взбейте мягкое сливочное масло вместе с вареным сгущенным молоком до кремообразной консистенции. Отдельно взбейте сливки до воздушной текстуры. Соедините кремовые массы: сначала смешайте масляную часть со сливочной, а затем постепенно добавьте желтковую массу, взбивая на низкой скорости.
- Соберите торт: на пергамент выложите небольшое количество крема, сверху положите первый корж. Повторите слои, смазывая кремом каждый корж. Остатками крема покройте бока торта и выровняйте их с помощью шпателя.
- Охлаждайте торт в холодильнике до полного застывания крема. После охлаждения снимите пергамент, бока торта посыпьте измельченными орехами. Верх украсьте рисунком из какао с помощью трафарета.