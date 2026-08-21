Ці торти не належать до випічки "на швидку руку", але саме тому їх і готують для особливого столу. У матеріалі 24 Канал зібрав два рецепти – домашній "Київський торт" від Ярославського і торт "Ужгород", який теж має всі шанси стати солодкою причиною затриматися на кухні довше.

Домашній "Київський торт" від Ярославського

Час: приблизно 3 години

приблизно 3 години Порції: 1

Інгредієнти:

коржі:

– 260 грамів білків (8 яєць);

– 100 грамів цукру;

– 60 грамів борошна;

– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 170 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 200 грамів підсмажених лісових горіхів;

крем Шарлот:

– 8 жовтків;

– 200 грамів молока;

– 260 грамів цукру;

– 350 грамів масла 82,5%;

шоколадний крем:

– 20 грамів какао-порошку;

– 20 грамів коньяку (2 кришки);

– 120 грамів горіхів для прикрашування.

Легендарний торт: дивіться відео

Приготування:

Варто починати за добу. Розділіть жовтки й білки. Білки залиште під плівкою на ніч при кімнатній температурі. Наступного дня збийте білки з дрібкою солі та кількома краплями лимонного соку в піну, додайте 100 грамів цукру і збийте до його розчинення. Обсмажені горіхи подрібніть. Акуратно змішайте збиті білки з сухими інгредієнтами й горіхами. Цю суміш поділіть на 2 частини. Викладіть у форму діаметром 20 сантиметрів, змащену олією та вистелену пергаментом, і випікайте при 125 – 130 градусів 2 – 2,5 години. Дістаньте та охолодіть. Жовтки змішайте з молоком та цукром і доведіть до кипіння, постійно перемішуючи вінчиком. Охолодіть. Масло збийте до побіління, в 3 прийоми додавайте заварну суміш. Отриманий крем діліть на 3 частини. В одну третину додайте какао та коньяк і ще трохи збийте.

Як збирати торт?

Останній крок, який залишився, це зібрати весь цей "Київський торт" до купи: На перший корж нанесіть 75% білого крему, зверху покладіть другий корж і змастіть боки залишками білого крему. На верхній корж додайте шоколадний крем. Боки обсипте горіховою крихтою. Після того, як торт повністю охолоне, він буде готовий до споживання.

Рецепт торта "Ужгород"

Час : 4 години

: 4 години Порцій: 12

Інгредієнти:

Для коржів:

– 100 – 115 грамів яєчного білка (з трьох яєць);

– 150 грамів цукру;

– 18–20 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 40 грамів ліщини.

Для крему:

– 2 – 3 яєчні жовтки;

– 15 грамів швидкорозчинного желатину;

– 50 грамів води + 10 – 15 грамів для желатину;

– 70 грамів цукру;

– 150 грамів вершкового масла;

– 50 грамів вареного згущеного молока;

– 200 грамів вершків 33%;

Для оздоблення:

– 50 грамів подрібненого мигдалю;

– 1 столова ложка какао;

– трафарет із будь-яким зображенням.

Приготування: