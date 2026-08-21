Ці торти не належать до випічки "на швидку руку", але саме тому їх і готують для особливого столу. У матеріалі 24 Канал зібрав два рецепти – домашній "Київський торт" від Ярославського і торт "Ужгород", який теж має всі шанси стати солодкою причиною затриматися на кухні довше.
Домашній "Київський торт" від Ярославського
- Час: приблизно 3 години
- Порції: 1
Інгредієнти:
коржі:
– 260 грамів білків (8 яєць);
– 100 грамів цукру;
– 60 грамів борошна;
– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 170 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 200 грамів підсмажених лісових горіхів;
крем Шарлот:
– 8 жовтків;
– 200 грамів молока;
– 260 грамів цукру;
– 350 грамів масла 82,5%;
шоколадний крем:
– 20 грамів какао-порошку;
– 20 грамів коньяку (2 кришки);
– 120 грамів горіхів для прикрашування.
Легендарний торт: дивіться відео
Приготування:Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- Варто починати за добу. Розділіть жовтки й білки. Білки залиште під плівкою на ніч при кімнатній температурі.
- Наступного дня збийте білки з дрібкою солі та кількома краплями лимонного соку в піну, додайте 100 грамів цукру і збийте до його розчинення.
- Обсмажені горіхи подрібніть. Акуратно змішайте збиті білки з сухими інгредієнтами й горіхами.
- Цю суміш поділіть на 2 частини. Викладіть у форму діаметром 20 сантиметрів, змащену олією та вистелену пергаментом, і випікайте при 125 – 130 градусів 2 – 2,5 години. Дістаньте та охолодіть.
- Жовтки змішайте з молоком та цукром і доведіть до кипіння, постійно перемішуючи вінчиком. Охолодіть.
- Масло збийте до побіління, в 3 прийоми додавайте заварну суміш. Отриманий крем діліть на 3 частини. В одну третину додайте какао та коньяк і ще трохи збийте.
Як збирати торт?
- Останній крок, який залишився, це зібрати весь цей "Київський торт" до купи:
- На перший корж нанесіть 75% білого крему, зверху покладіть другий корж і змастіть боки залишками білого крему. На верхній корж додайте шоколадний крем. Боки обсипте горіховою крихтою.
- Після того, як торт повністю охолоне, він буде готовий до споживання.
Рецепт торта "Ужгород"
- Час: 4 години
- Порцій: 12
Інгредієнти:
Для коржів:
– 100 – 115 грамів яєчного білка (з трьох яєць);
– 150 грамів цукру;
– 18–20 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 40 грамів ліщини.
Для крему:
– 2 – 3 яєчні жовтки;
– 15 грамів швидкорозчинного желатину;
– 50 грамів води + 10 – 15 грамів для желатину;
– 70 грамів цукру;
– 150 грамів вершкового масла;
– 50 грамів вареного згущеного молока;
– 200 грамів вершків 33%;
Для оздоблення:
– 50 грамів подрібненого мигдалю;
– 1 столова ложка какао;
– трафарет із будь-яким зображенням.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 120 градусів.
- Підготуйте деко для випікання: застеліть його пергаментним папером, намалюйте олівцем контури трьох кругів діаметром 16 сантиметрів. Окремо виріжте з пергаменту три стрічки шириною приблизно 5 сантиметрів і довжиною 57 сантиметрів.
- Подрібніть ліщину: обсмажені горіхи складіть у пакет і подрібніть качалкою або кухонним молотком.
- Переходьте до приготування коржів. Збийте яєчні білки на високій швидкості до утворення щільної піни. Потім поступово всипте цукор, продовжуючи збивати, доки він повністю не розчиниться.
- Додайте кукурудзяний або картопляний крохмаль і подрібнені горіхи. Акуратно перемішайте масу за допомогою лопатки або на низькій швидкості міксера.
- Розділіть підготовлену меренгу на три рівні частини. Викладіть її на заздалегідь намічені круги на пергаменті, розрівняйте верхівки коржів і обгорніть боки смужками з пергаменту. Випікайте за температури 120 градусів протягом 2 годин 45 хвилин, стежачи, щоб температура залишалася стабільною.
- Після випікання залиште коржі у вимкненій духовці до повного охолодження. Потім зніміть пергамент і акуратно вирівняйте бокові сторони коржів.
- Для крему збийте жовтки та відкладіть убік. Залийте желатин 50 грамами води кімнатної температури й залиште набухати на 10 – 15 хвилин. До набухлого желатину додайте цукор і 15 грамів води. Підігрійте суміш, поки желатин і цукор повністю не розчиняться, але не доводьте до кипіння.
- Повільно влийте гарячу желейну масу в жовтки, одночасно збиваючи до отримання пишної маси. Залиште остигати.
- В окремій мисці збийте м’яке вершкове масло разом із вареним згущеним молоком до кремоподібної консистенції. Окремо збийте вершки до повітряної текстури. З'єднайте кремові маси: спочатку змішайте масляну частину з вершковою, а потім поступово додайте жовткову масу, збиваючи на низькій швидкості.
- Збирайте торт: на пергамент викладіть невелику кількість крему, зверху покладіть перший корж. Повторіть шари, змащуючи кремом кожен корж. Залишками крему покрийте боки торта та вирівняйте їх за допомогою шпателя.
- Охолоджуйте торт у холодильнику до повного застигання крему. Після охолодження зніміть пергамент, боки торта обсипте подрібненими горіхами. Верх прикрасьте малюнком із какао за допомогою трафарету.