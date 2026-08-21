Эти торты не относятся к выпечке "на скорую руку", но именно поэтому их и готовят для торжественного стола. В этом материале 24 Канал собрал два рецепта – домашний "Киевский торт" от Ярославского и торт "Ужгород", который тоже имеет все шансы стать сладким поводом задержаться на кухне подольше.

Домашний "Киевский торт" от Ярославского

Время: примерно 3 часа

3 часа Порции: 1

Ингредиенты:

коржи:

– 260 граммов белков (8 яиц);

– 100 граммов сахара;

– 60 граммов муки;

– 10 граммов кукурузного крахмала;

– 170 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 200 граммов поджаренных лесных орехов;

крем "Шарлот":

– 8 желтков;

– 200 граммов молока;

– 260 граммов сахара;

– 350 граммов масла 82,5%;

шоколадный крем:

– 20 граммов какао-порошка;

– 20 граммов коньяка (2 крышечки);

– 120 граммов орехов для украшения.

Легендарный торт: смотрите видео

Приготовление:

Начинать следует за сутки. Отделите желтки от белков. Белки оставьте под пленкой на ночь при комнатной температуре. На следующий день взбейте белки с щепоткой соли и несколькими каплями лимонного сока в пену, добавьте 100 граммов сахара и взбейте до его растворения. Обжаренные орехи измельчите. Аккуратно смешайте взбитые белки с сухими ингредиентами и орехами. Эту смесь разделите на 2 части. Выложите в форму диаметром 20 сантиметров, смазанную маслом и выстланную пергаментом, и выпекайте при 125–130 градусах 2–2,5 часа. Достаньте и остудите. Желтки смешайте с молоком и сахаром и доведите до кипения, постоянно перемешивая венчиком. Остудите. Масло взбейте до побеления, в 3 приема добавляйте заварную смесь. Полученный крем разделите на 3 части. В одну треть добавьте какао и коньяк и еще немного взбейте.

Как собрать торт?

Последний оставшийся шаг – собрать весь этот "Киевский торт" воедино: На первый корж нанесите 75% белого крема, сверху положите второй корж и смажьте бока остатками белого крема. На верхний корж добавьте шоколадный крем. Бока посыпьте ореховой крошкой. После того как торт полностью остынет, он будет готов к употреблению.

Рецепт торта "Ужгород"

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 12

Ингредиенты:

Для коржей:

– 100 – 115 граммов яичного белка (из трех яиц);

– 150 граммов сахара;

– 18 – 20 граммов кукурузного крахмала;

– 40 граммов лещины.

Для крема:

– 2 – 3 яичных желтка;

– 15 граммов быстрорастворимого желатина;

– 50 граммов воды + 10 – 15 граммов для желатина;

– 70 граммов сахара;

– 150 граммов сливочного масла;

– 50 граммов вареного сгущенного молока;

– 200 граммов сливок 33%;

Для украшения:

– 50 граммов измельченного миндаля;

– 1 столовая ложка какао;

– трафарет с любым изображением.

Приготовление: