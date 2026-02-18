Классический киевский рецепт: как особым образом приготовить тушеную капусту с голенями

Тушеная капуста – блюдо знакомое, но его можно приготовить по-другому. Без долгого стояния у плиты и постоянного помешивания. после этого блюда даже не останется грязной посуды.

Благодаря запеканию в рукаве – капуста не пересыхает, а куриные голени остаются сочными, пишет Сенсация. Соус насыщает овощи, специи раскрываются полностью.

Как приготовить тушеную капусту с голенями?

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 головка капусты;

– 800 граммов куриных голеней;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 70 миллилитров воды;

– петрушка по вкусу;

– укроп по вкусу;

– 3 зубчика чеснока;

– 4 столовые ложки растительного масла;

– соль, сахар, перец и паприка по вкусу.

Вкуснотища без усилий / Коллаж 24 Канала

Приготовление:

Капусту нарежьте соломкой средней толщины и переложите в рукав для запекания. Добавьте лук, натертую морковь и щепотку сахара. Введите томатную пасту, влейте воду и масло, добавьте соль, специи и измельченную зелень. Один край рукава плотно закрепите, после чего тщательно перемешайте содержимое, встряхивая пакет, чтобы соус равномерно распределился по овощам. Куриные голени переложите в миску, добавьте измельченный чеснок, соль, специи и немного масла, хорошо перемешайте и оставьте мариноваться примерно на 15 минут. Выложите голени поверх овощной смеси в рукаве, завяжите рукав и сделайте в верхней части несколько небольших проколов. Духовку разогрейте до 180 градусов и запекайте блюдо около 50 минут. Затем осторожно надрежьте рукав сверху, разверните края и допекайте еще примерно 15 минут, чтобы все хорошо подрумянилось.

Какая капуста лучше всего подходит для тушения?

Для тушения лучше всего подходит белокочанная капуста. Кочан должен быть тяжелым для своего размера, сообщает Рrzepisy.

Слишком легкая капуста обычно сухая внутри или уже начала терять влагу. Листья должны быть упругими, без темных пятен и трещин.

Если верхние листья вялые или с подгниванием у основания – во время тушения появится горечь. Цвет – светло-зеленый или с легким беловатым оттенком, без желтизны.

Молодая капуста тушится быстрее, но дает больше сока и может стать слишком мягкой. Для классического тушеного блюда лучше брать поздние сорта. Такая капуста не расползается и держит форму даже после длительного приготовления. Перед нарезкой обязательно следует снять несколько верхних листьев. Если серединка темная или сухая – капуста уже не свежая.

