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1 октября, 18:40
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В одной сковороде за полчаса: нежный тушеный картофель с курицей под бархатистым сырным соусом

Лилия Имбировская-Сиваковская

Когда после рабочего дня хочется согреться сытным домашним ужином, но совсем не хочется стоять у плиты и мыть гору посуды, этот рецепт становится идеальным спасением.

Все ингредиенты готовятся в одной глубокой сковороде или кастрюле с толстым дном, обмениваясь ароматами и соками. Сочное куриное филе, мягкий рассыпчатый картофель и золотистая подрумянка сами по себе составляют проверенную временем классику, однако добавление обычных плавленых сырков превращает привычную юшку в густой, шелковистый сливочный соус с удивительно нежным вкусом, рассказывает инстаграм буде_смачно_разом.

Как приготовить картофель с курицей и плавлеными сырками?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 8 картофелин;
– 300 граммов куриного филе;
– 2 качественных плавленых сырка;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1 литр воды или мясного бульона;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 – 2 лавровых листа;
– пучок зелени;
– соль и перец по вкусу.

Картофель с курицей и сыром на всю семью: смотрите видео

Приготовление:

  1. Куриное филе промойте, просушите бумажным полотенцем и нарежьте небольшими порционными кусочками.
  2. В глубокой толстостенной сковороде или кастрюле разогрейте масло, выложите мясо и обжаривайте его на сильном огне буквально несколько минут, пока волокна не схватятся и не появятся легкие румяные пятна.
  3. Лук нарежьте аккуратными кубиками, а очищенную морковь натрите на средней терке.
  4. Добавьте овощи к обжаренной курице, перемешайте и тушите на умеренном огне примерно 3 – 4 минуты, чтобы морковь отдала маслу свой яркий цвет, а лук стал прозрачным и мягким.
  5. Очищенный картофель нарежьте средними кубиками или ломтиками и добавьте в сковороду к мясу и овощам.
  6. Добавьте соль, свежемолотый черный перец и лавровый лист, после чего залейте горячей водой или бульоном так, чтобы жидкость почти покрывала картофель.
  7. Плотно накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и тушите блюдо примерно 20. – 25 минут до полной мягкости картофеля.
  8. Плавленые сырки слегка охладите в морозилке перед натиранием, натрите их на средней или мелкой терке и добавьте к уже готовому горячему картофелю.
  9. Аккуратно перемешайте блюдо лопаткой и подержите на медленном огне еще 2 – 3 минуты – сыр мгновенно растает в бульоне, образуя нежный, бархатистый крем, обволакивающий каждый кусочек.
  10. Подавайте горячее блюдо прямо со сковороды, щедро посыпав свежей измельченной зеленью укропа или петрушки, дополнив хрустящими солеными огурцами или кусочком свежего ржаного хлеба.