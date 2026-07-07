Гора вишен за 10 минут: как быстро удалить косточки подручными средствами

Очистка вишен от косточек больше не станет проблемой, которая отнимает весь вечер и оставляет пятна по всей кухне.

Сезон вишен и черешен в самом разгаре, а это значит, что пришло время для ароматных пирогов, вареников и домашнего варенья. Однако каждая хозяйка знает, что самый утомительный этап в этом процессе – очистка ягод от косточек, которая обычно отнимает кучу времени и оставляет кухню в красных брызгах.

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Рассказываем о простых и быстрых лайфхаках, которые помогут справиться с килограммами ягод за считанные минуты без использования специальных дорогих приспособлений. Украинская кондитерша и блогерша Анна Сотникова на своей странице в TikTok sot_cake протестировала несколько популярных методов и определила самые эффективные.

Способ №1: Обычная булавка

Для этого метода понадобится обычная широкая булавка для одежды. Ею нужно поддеть косточку у основания плодоножки и аккуратно вытолкнуть ее наружу.

Метод действительно работает и довольно быстр, однако кондитер заметила существенный минус – во время такой очистки из вишен активно вытекает сок. Если для варенья это не критично, то для выпечки, где лишняя влага может испортить тесто, лучше поискать другой вариант.

Удаляем косточки без хлопот / Фото Pixabay

Способ №2: Шпилька-невидимка

Альтернативой обычной булавке стала тонкая заколка-невидимка для волос. Благодаря своей деликатной форме она действует гораздо мягче.

Она минимально повреждает волокна ягоды, благодаря чему потери сока значительно уменьшаются. Оба варианта со шпильками прекрасно подходят для небольших объемов вишен, но все же требуют определенной концентрации и времени.

Способ №3: Коктейльная трубочка

Самым необычным, но в то же время самым быстрым и чистым способом оказалось использование обычной пластиковой трубочки для напитков.

Процесс максимально прост: ягоду нанизывают на трубочку, после чего косточка легко выталкивается через естественное отверстие с противоположной стороны. По словам Анны Сотниковой, именно этот метод стал ее абсолютным фаворитом благодаря скорости и минимальным потерям ценного сока. Он идеально подходит, когда перед вами стоит целая гора ягод.

Как сохранить форму ягод?

Эксперты советуют выбирать для очистки спелые, но обязательно плотные вишни и черешни без видимых трещин и повреждений. Упругая кожица помогает ягоде сохранять форму даже после того, как из нее удалили сердцевину.

Если под рукой нет трубочки или булавки, можно воспользоваться специальными механическими косточкоудалителями, однако, как показывает практика, простые подручные средства часто справляются не хуже.

Интересно! Пока вы думаете, куда деть отходы после очистки ягод, в мире на этом устраивают соревнования. С 1974 года в США проводится Международный чемпионат по выплевыванию вишневых косточек, основанный фермером Хербом Тейчманом. Соревнования имеют строгие правила: плевать можно только косточки вишен сорта Монморанси, охлажденных до температуры 12–15 °C. Мировой рекорд в этой дисциплине установил американец Брайан Краузе в 2004 году, отправив косточку на невероятные 28,51 метра!