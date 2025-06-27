Идеальное дополнение к любому блюду: "ходовой" салат, который готовят уже годами
- Рецепт универсального салата включает вареные яйца, твердый сыр, свежие огурцы, консервированную кукурузу, чеснок, укроп, соль, перец, и сметану для заправки.
- Этот салат подойдет к любому гарниру или блюду.
Вкусный салат это всегда хорошая идея для любой трапезы. А с универсальным рецептом о правильном сочетании беспокоиться точно не нужно.
Какими бы вкусными ни были гарнир и мясное блюдо, всегда хочется обогатить трапезу овощами и любимыми акцентами. Этот салат даст возможность сделать это в любой момент, ведь все ингредиенты уже есть в вашем холодильнике, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".
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Рецепт универсального салата
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 вареных яйца;
– 150 граммов твердого сыра;
– 2 свежих огурца;
– 100 граммов консервированной кукурузы;
– 2 зубчика чеснока;
– укроп, соль, перец;
– сметана или салат для заправки;
Приготовление:
Огурец нарежьте кубиками. Если попался перезревший овощ с водянистой серединкой - осторожно удалите мякоть ножом, чтобы салат не стал слишком жидким.
Яйца также порежьте кубиком. Половину пучка укропа измельчите.
Для заправки смешайте сметану или майонез с натертым чесноком.
Соедините все подготовленные ингредиенты в глубокой миске, добавьте соус, перемешайте и попробуйте. При необходимости досолите и добавьте немного молотого перца.
Приятного аппетита!
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