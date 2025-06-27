Идеальное дополнение к любому блюду: "ходовой" салат, который готовят уже годами

Вкусный салат это всегда хорошая идея для любой трапезы. А с универсальным рецептом о правильном сочетании беспокоиться точно не нужно.

Какими бы вкусными ни были гарнир и мясное блюдо, всегда хочется обогатить трапезу овощами и любимыми акцентами. Этот салат даст возможность сделать это в любой момент, ведь все ингредиенты уже есть в вашем холодильнике, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Копилка рецептов".

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Рецепт универсального салата

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 вареных яйца;

– 150 граммов твердого сыра;

– 2 свежих огурца;

– 100 граммов консервированной кукурузы;

– 2 зубчика чеснока;

– укроп, соль, перец;

– сметана или салат для заправки;

Приготовление:

Огурец нарежьте кубиками. Если попался перезревший овощ с водянистой серединкой - осторожно удалите мякоть ножом, чтобы салат не стал слишком жидким. Яйца также порежьте кубиком. Половину пучка укропа измельчите. Для заправки смешайте сметану или майонез с натертым чесноком. Соедините все подготовленные ингредиенты в глубокой миске, добавьте соус, перемешайте и попробуйте. При необходимости досолите и добавьте немного молотого перца.

Приятного аппетита!

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