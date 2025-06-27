Якими б смачними не були гарнір та мʼясна страва, завжди хочеться збагатити трапезу овочами та улюбленими акцентами. Цей салат дасть можливість зробити це в будь-який момент, адже всі інгредієнти вже є у вашому холодильнику, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Скарбничка рецептів".

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Рецепт універсального салату

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 варені яйця;

– 150 грамів твердого сиру;

– 2 свіжі огірки;

– 100 грамів консервованої кукурудзи;

– 2 зубчики часнику;

– кріп, сіль, перець;

– сметана або салат для заправки;

Приготування:

Огірок наріжте кубиками. Якщо трапився перезрілий овоч із водянистою серединкою — обережно видаліть м’якоть ножем, щоб салат не став надто рідким. Яйця також поріжте кубиком. Половину пучка кропу подрібніть. Для заправки змішайте сметану або майонез із натертим часником. З’єднайте всі підготовлені інгредієнти в глибокій мисці, додайте соус, перемішайте і скуштуйте. За потреби досоліть і додайте трішки меленого перцю.

Смачного!

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