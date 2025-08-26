Когда сезон подходит к концу, многие садоводы сталкиваются с проблемой недозрелых помидоров. Нередко эти плоды остаются зелеными, особенно при такой переменчивой погоде. Поэтому их собирают и помещают на подоконниках для созревания.

Однако, есть один хитрый лайфхак, который поможет помидорам мгновенно налиться и созреть. 24 Канал со ссылкой на Express рассказывает, как заставить краснеть сорванные зеленые помидоры.

Как заставить помидоры быстро покраснеть?

В садоводческих рекомендациях эксперты предостерегают от практики сбора зеленых помидоров с грядки. Плоды, как правило, не созревают, если их изъять из естественной среды, которая включает влияние солнечного света и питательных веществ из почвы. Однако, если другого выхода нет, можно попробовать "искусственно" помочь им созреть.

Один из предложенных методов предусматривает размещение зеленых помидоров на подоконнике, что позволяет солнечному свету способствовать процессу созревания.



Лайфхак покраснения помидоров / Фото Unsplash

Другой, более эффективный метод, заключается в использовании обычного домашнего предмета: банана.

Положите зеленые помидоры в миску, а сверху к ним банан.

Накройте все это чистой натуральной тканью и ждите.

Газ этилен, выделяемый бананом, ускорит процесс созревания. Ваши помидоры покраснеют, и можно будет наслаждаться своим урожаем.

