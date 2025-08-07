Укр Рус
7 августа, 10:15
Наслаждение – это просто: шикарный маково-сгущенный вафельный торт

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Вафельный торт с маком и сгущенкой можно приготовить за считанные минуты.
  • Торт имеет праздничный вид и непревзойденный вкус, но его можно готовить ежедневно благодаря доступным ингредиентам.

Десерт – это не всегда сложно. С правильным рецептом можно создать шедевр, которому позавидуют даже опытные кондитеры.

Этот вафельный торт имеет непревзойденный вкус и праздничный вид, однако вы можете готовить его чуть ли не каждый день – ингредиенты доступны, а выполнение простое. 24 Канал советует воспользоваться рецептом невероятного лакомства с TikTok diali_cooking.

Как приготовить вафельный торт с маком?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты
– 200 граммов мягкого сливочного масла;
– банка вареного сгущенного молока;
– пачка мака или маковая смесь;
– орешки для украшения.

Как приготовить вафельный торт с маком: видео

Приготовление:

  1. Взбиваем масло со сгущенным молоком до однородности.
  2. Перемазываем вафли. 4 первые перемазываем кремом, еще 4 – запаренным маком или маковой смесью.
  3. Верх последней вафли обмазываем по краю и украшаем орешками.
  4. Ставим в холодильник для пропитки.

Приятного аппетита!

