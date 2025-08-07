Укр Рус
7 серпня, 10:15
1

Насолода – це просто: шикарний маково-згущений вафельний торт

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Вафельний торт з маком і згущеним молоком можна приготувати за лічені хвилини.
  • Торт має святковий вигляд і неперевершений смак, але його можна готувати щодня завдяки доступним інгредієнтам.

Десерт – це не завжди складно. З правильним рецептом можна створити шедевр, якому позаздрять навіть досвідчені кондитери.

Цей вафельний торт має неперевершений смак та святковий вигляд, однак ви можете готувати його ледь не кожного дня – інгредієнти доступні, а виконання просте. 24 Канал радить скористатися рецептом неймовірного смаколика з TikTok diali_cooking

Як приготувати вафельний торт з маком? 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– 200 грамів м'якого вершкового масла;
– банка вареного згущеного молока;
– пачка маку або макова суміш;
– горішки для прикраси. 

Як приготувати вафельний торт з маком: відео 

Приготування

  1. Збиваємо масло зі згущеним молоком до однорідності.
  2. Перемащуємо вафлі. 4 перші перемащуємо кремом, ще 4 – запареним маком або маковою сумішшю.
  3. Верх останньої вафлі обмащуємо по краю та прикрашаємо горішками.
  4. Ставимо у холодильник для просочування. 

Смачного!

