7 серпня, 10:15
Насолода – це просто: шикарний маково-згущений вафельний торт
Основні тези
- Вафельний торт з маком і згущеним молоком можна приготувати за лічені хвилини.
- Торт має святковий вигляд і неперевершений смак, але його можна готувати щодня завдяки доступним інгредієнтам.
Десерт – це не завжди складно. З правильним рецептом можна створити шедевр, якому позаздрять навіть досвідчені кондитери.
Цей вафельний торт має неперевершений смак та святковий вигляд, однак ви можете готувати його ледь не кожного дня – інгредієнти доступні, а виконання просте. 24 Канал радить скористатися рецептом неймовірного смаколика з TikTok diali_cooking.
Як приготувати вафельний торт з маком?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 200 грамів м'якого вершкового масла;
– банка вареного згущеного молока;
– пачка маку або макова суміш;
– горішки для прикраси.
Як приготувати вафельний торт з маком: відео
Приготування:
- Збиваємо масло зі згущеним молоком до однорідності.
- Перемащуємо вафлі. 4 перші перемащуємо кремом, ще 4 – запареним маком або маковою сумішшю.
- Верх останньої вафлі обмащуємо по краю та прикрашаємо горішками.
- Ставимо у холодильник для просочування.
Смачного!
