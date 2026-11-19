Домашний вафельный торт со сливочно-кокосовым наполнителем – это современная и удивительно нежная альтернатива классическому варианту с вареным сгущенным молоком.

Вместо слишком сладкой карамели здесь используется нежный крем на основе сливочного сыра маскарпоне и белого сгущенного молока, дополненный кокосовой стружкой и хрустящими жареными орехами, благодаря чему десерт по вкусу напоминает легендарные конфеты "Рафаэлло". Готовится такой торт без духовки и миксера буквально за 15 – 20 минут из 5 доступных ингредиентов, рассказывает TikTok-канал "Здесь о вкусной еде".

Хрустящие вафельные коржи в сочетании с густым сливочным кремом и ореховой крошкой создают идеальный баланс текстур, который покоряет с первого кусочка.

Как приготовить вафельный торт "Рафаэлло"?

Время : 20 минут + 2 – 3 часа на пропитку

: 20 минут + 2 – 3 часа на пропитку Порций: 8

Ингредиенты:

– 8 – 10 вафельных коржей;

крем и посыпка:

– 250 граммов сливочного сыра маскарпоне или качественного сливочного масла;

– 250 граммов белого сгущенного молока (не вареного);

– 40 граммов кокосовой стружки;

– 70 граммов жареного арахиса или миндаля.

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Приготовление:

Если вы используете сливочный сыр маскарпоне, достаньте его из холодильника непосредственно перед началом работы, а если готовите крем на сливочном масле – заранее доведите его до комнатной температуры, чтобы оно стало мягким. Выложите маскарпоне или мягкое масло в глубокую миску, влейте обычное белое сгущенное молоко и тщательно перемешайте до получения гладкой, однородной сливочной массы. Добавьте кокосовую стружку и еще раз аккуратно перемешайте крем силиконовой лопаткой. Арахис или миндаль при необходимости слегка подсушите на сухой сковороде, чтобы раскрылся аромат, полностью остудите и порубите ножом на мелкие кусочки. Равномерно смажьте кокосовым кремом все вафельные коржи, укладывая их друг на друга. Верхний корж и бока торта также покройте остатками крема, щедро посыпьте измельченными орехами и поместите десерт в холодильник на 2 – 3 часа для стабилизации, после чего нарежьте порционными кусочками.

Как выбрать основу для крема: маскарпоне или сливочное масло

Оба варианта дают стабильный и вкусный результат, однако немного меняют характер десерта. Крем с маскарпоне получается более легким, нежным на вкус и менее жирным, а сами вафли с ним дольше сохраняют приятный деликатный хруст, если доставать сыр прямо из холодильника и не взбивать его на высоких оборотах.

Сливочное масло жирностью 82% создает более плотную классическую текстуру и насыщенное пломбирное послевкусие, но такой торт стоит подержать в холоде не менее 3 часов, чтобы прослойка хорошо схватилась и не растекалась при нарезке.