Варенье из сирени покоряет все тренды: как сделать это невероятное лакомство

Сирень – это не только эстетика, но и возможность полакомиться вкусненьким вареньем. А ее аромат – это просто что-то невероятное!

Варенье из сирени станет для вас очень интересным и приятным открытием. Это не просто новый опыт, а наслаждение, которого хочется больше и больше

Чем особенное варенье из сирени?

Варенье из сирени – это редкий и изысканный цветочный деликатес, который привлекает прежде всего своим уникальным гастрономическим профилем. Его вкус совсем не похож на привычные ягодные или фруктовые заготовки. Он имеет благородную горчинку, глубокие медово-травяные нотки и тонкий, парфюмированное послевкусие, рассказывает Smaczna pyza. Кроме того, правильно приготовленное варенье поражает своим эстетическим видом – оно имеет роскошный королевский пурпурный или нежно-розовый цвет, в зависимости от сорта использованных цветков, что делает его настоящим украшением любого чаепития.

Варенье, которое удивит / Фото "Хозяйка"

Главная особенность и одновременно сложность создания этого десерта кроется в процессе сбора и подготовки сырья. Для варенья подходят только цветы дикорастущей или сортовой сирени темных оттенков (фиолетовые, бордовые, синие), поскольку белая сирень не дает хорошего цвета и может сильно горчить. Кулинару приходится вручную отделять каждый маленький цветочек от зеленых цветоножек и чашелистиков. Если пропустить хотя бы немного зеленые, варенье приобретет травянистый привкус и неприятную терпкость, поэтому этот процесс требует большого терпения и ювелирной точности.

Кроме необычного вкуса, сиреневый сироп издавна известен своими целебными свойствами в народной медицине. Цветы сирени содержат уникальный гликозид сирингин, эфирные масла и фитонциды, которые имеют мощное противовоспалительное, жаропонижающее и антимикробное действие. Ложка такого варенья во время простуды помогает смягчить кашель, снизить температуру и облегчить боль в горле. Также считается, что деликатный аромат сирени успокаивает нервную систему, помогает бороться со стрессом и бессонницей. В современной кулинарии варенье из сирени открывает огромный простор для экспериментов в стиле фьюжн. Его редко едят просто ложками, густой цветочный сироп используют как изысканный топпинг для панкейков, классических сырников, мороженого или бельгийских вафель. Оно идеально подчеркивает вкус мягких сыров и служит оригинальной прослойкой для тортов и маффинов, добавляя десертам тонкого весеннего шарма и нетривиального аромата.

Как собирать сирень на варенье?

Сбор сирени для кулинарных нужд требует правильного выбора времени и локации, поскольку цветы легко впитывают токсины из окружающей среды. Категорически запрещено собирать соцветия возле автомобильных дорог, железнодорожных путей, заводов или в пределах загрязненных городских скверов, отмечает Pysznosci.

Идеальным местом является загородный лес, собственный сад или чистый дачный участок. Срезать ветви лучше всего утром в сухую солнечную погоду, когда роса уже сошла, но солнце еще не успело высушить эфирные масла в лепестках – именно в это время аромат сирени является самым интенсивным.

Для приготовления качественного варенья подходят только полностью распущенные, свежие и сочные соцветия насыщенных оттенков. Полусухие, увядшие или подмерзшие цветы придадут сиропу грязный оттенок и неприятную сухую горечь. Также старайтесь избегать бледных или чисто белых сортов, поскольку они не имеют достаточного количества пигмента, и ваше варенье вместо роскошного королевского цвета получится блеклым и сероватым.

Наиболее трудоемкий этап сбора начинается уже дома, во время отделения лепестков. Для варенья используются исключительно маленькие цветочки, которые нужно аккуратно обрывать с соцветий вручную. В кастрюлю не должны попасть зеленые черенки, веточки, листочки или даже мелкие чашелистики под цветами. Зелень сирени содержит большое количество специфических горьких веществ, которые полностью испортят деликатный медовый вкус десерта, превратив его в лекарство.

Как приготовить варенье из сирени?

Немножко старания – и в вашей кладовой уже стоит просто непревзойденное лакомство. Легче всего его будет приготовить по рецепту портала "Хозяйка".

Ингредиенты:

– 200 граммов листьев сирени;

– 1 стакан кипятка;

– 600 граммов сахара;

– 1 чайная ложка лимонной кислоты.

Приготовление:

Тщательно переберите сирень, отделив цветы от зеленых веточек и цветоножек. Промойте лепестки в холодной воде, откиньте на дуршлаг и обсушите. Пересыпьте подготовленные цветы в глубокую миску, добавьте половину сахара и лимонную кислоту. Руками или пестиком тщательно перетрите массу, пока цветы не пустят сок и не уменьшатся в объеме. Из оставшегося сахара и одного стакана кипятка сварите прозрачный сироп в кастрюле с толстым дном, прокипятив его 2 – 3 минуты. Добавьте перетертые сиреневые цветы в кипящий сироп, перемешайте и варите на минимальном огне в течение 10 – 15 минут, периодически снимая пену. Горячее варенье разлейте в стерилизованные банки и плотно закройте крышками.

