Вкус у этого цветка совсем не резкий или "травяной". Наоборот – легкий, цветочный и очень необычный. И символично, что именно сейчас отмечают День одуванчика.
Можно ли есть листья одуванчика?
Одуванчик – это не только сорняк, но и вполне съедобное растение, информирует Forager chef. В пищу используют листья, цветы и даже корни. Лучше всего собирать молодые листья весной, пока они еще нежные и не слишком горькие. Их часто добавляют в салаты вместе с яйцами, картофелем, беконом или теплой заправкой.
Если вкус кажется слишком резким, зелень можно быстро протушить или обжарить с оливковым маслом и чесноком. После тепловой обработки листья становятся мягче и хорошо подходит для омлетов, супов, пирогов или запеканок.
Что делают с желтыми цветами одуванчика?
Цветы одуванчика тоже активно используют в кулинарии. Их могут жарить в кляре и подавать с медом или сладкими соусами. Также из желтых лепестков готовят сироп, который часто называют "медом" из одуванчика.
Еще один популярный вариант – настаивать цветы в яблочном уксусе для салатных заправок. А листья иногда перетирают с орехами, сыром, чесноком и оливковым маслом, получая что-то вроде зеленого песто.
Для чего используют корни одуванчика?
Корни одуванчика обычно высушивают, обжаривают и заваривают как напиток. Его вкус часто сравнивают с травяным или злаковым кофе. Также из корней и цветов готовят чай.
В то же время автор материала напоминает: собирать одуванчик нужно только в чистых местах, подальше от дорог, химической обработки и городских газонов.
Как приготовить варенье из одуванчика?
Такое варенье можно добавлять к чаю, блинам или даже сырникам, пишет Все рецепты.
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 стакана лепестков одуванчика;
– 4 стакана воды;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 1 пакетик фруктового пектина;
– 800 граммов сахара.
Это должен попробовать каждый / Фото All recipes
Приготовление:
- Для приготовления желе используйте только желтые лепестки одуванчика без зеленой части, поскольку она может давать горечь.
- Лепестки пересыпьте в большую миску или кастрюлю и залейте водой.
- Доведите до кипения, после чего уменьшите огонь и проварите примерно 10 минут. Снимите с плиты, накройте крышкой и оставьте настаиваться на ночь или минимум на 8 часов.
- На следующий день процедите настой через мелкое сито или марлю, хорошо отжав лепестки.
- Полученную жидкость перелейте в кастрюлю, добавьте лимонный сок и фруктовый пектин. Поставьте на огонь и доведите до активного кипения, постоянно помешивая.
- После этого всыпьте сахар и снова доведите смесь до сильного кипения. Варите примерно 1 – 2 минуты, не прекращая помешивать.
- Горячее желе сразу разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте крышками и переверните вверх дном до остывания.
- После застывания желе приобретет красивый золотистый цвет и легкую цветочную нотку. Его можно подавать к тостам, блинам, сырникам или использовать как сладкое дополнение к десертам.
Что добавить к салату из одуванчика?
Если хотите попробовать новый и необычный вкус, стоит приготовить салат с одуванчиком, пишет Cookpad.
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 пучка молодых листьев одуванчика;
– 2 помидора;
– 2 куриных яйца;
– 1 банка консервированного тунца;
– 2 столовые ложки масла;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
Очень вкусная закуска / Фото Cookpad
Приготовление:
- Молодые листья одуванчика хорошо промойте и замочите в холодной подсоленной воде примерно на 3 часа – это поможет убрать лишнюю горечь.
- Яйца отварите вкрутую в течение 7 – 9 минут, охладите, очистите и разрежьте каждое на 4 части.
- Помидоры нарежьте удобными кусочками.
- Для салата лучше брать верхнюю часть листьев одуванчика – она более нежная и менее горькая.
- Выложите листья на тарелку, сверху добавьте консервированный тунец, помидоры и яйца.
- Для соуса смешайте масло, соевый соус и лимонный сок, после чего полейте салат перед подачей.
