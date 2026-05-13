Смак у цієї квітки зовсім не різкий чи "трав’яний". Навпаки – легкий, квітковий і дуже незвичний. І символічно, що саме зараз відзначають День кульбаби.

Чи можна їсти листя кульбаби?

Кульбаба – це не лише бур’ян, а й цілком їстівна рослина, інформує Forager chef. У їжу використовують листя, квіти й навіть коріння. Найкраще збирати молоде листя навесні, поки воно ще ніжне й не надто гірке. Його часто додають у салати разом із яйцями, картоплею, беконом або теплою заправкою.

Якщо смак здається занадто різким, зелень можна швидко протушкувати чи обсмажити з оливковою олією та часником. Після теплової обробки листя стає м’якшим і добре підходить для омлетів, супів, пирогів або запіканок.

Що роблять із жовтими квітами кульбаби?

Квіти кульбаби теж активно використовують у кулінарії. Їх можуть смажити в клярі й подавати з медом або солодкими соусами. Також із жовтих пелюсток готують сироп, який часто називають "медом" із кульбаби.

Ще один популярний варіант – настоювати квіти у яблучному оцті для салатних заправок. А листя іноді перетирають із горіхами, сиром, часником та оливковою олією, отримуючи щось на кшталт зеленого песто.

Для чого використовують коріння кульбаби?

Коріння кульбаби зазвичай висушують, обсмажують і заварюють як напій. Його смак часто порівнюють із трав’яною або злаковою кавою. Також із коріння та квітів готують чай.

Водночас авторка матеріалу нагадує: збирати кульбабу потрібно лише в чистих місцях, подалі від доріг, хімічної обробки й міських газонів.

Як приготувати варення з кульбаби?

Таке варення можна додавати до чаю, млинців чи навіть сирників, пише All recipes.

Час : 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 склянки пелюсток кульбаби;

– 4 склянки води;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 1 пакетик фруктового пектину;

– 800 грамів цукру.

Це мусить спробувати кожен / Фото All recipes

Приготування:

Для приготування желе використовуйте лише жовті пелюстки кульбаби без зеленої частини, оскільки вона може давати гіркоту. Пелюстки пересипте у велику миску або каструлю та залийте водою. Доведіть до кипіння, після чого зменште вогонь і проваріть приблизно 10 хвилин. Зніміть із плити, накрийте кришкою й залиште настоюватися на ніч або щонайменше на 8 годин. Наступного дня процідіть настій через дрібне сито або марлю, добре відтиснувши пелюстки. Отриману рідину перелийте у каструлю, додайте лимонний сік і фруктовий пектин. Поставте на вогонь та доведіть до активного кипіння, постійно помішуючи. Після цього всипте цукор і знову доведіть суміш до сильного кипіння. Варіть приблизно 1 – 2 хвилини, не припиняючи помішувати. Гаряче желе одразу розлийте у стерилізовані банки, щільно закрийте кришками та переверніть догори дном до охолодження. Після застигання желе набуде красивого золотистого кольору та легкої квіткової нотки. Його можна подавати до тостів, млинців, сирників або використовувати як солодкий додаток до десертів.

Що додати до салату з кульбаби?

Якщо хочете спробувати новий та незвичний смак, варто приготувати салат з кульбабою, пише Cookpad.

Час : 25 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 пучки молодого листя кульбаби;

– 2 помідори;

– 2 курячі яйця;

– 1 банка консервованого тунця;

– 2 столові ложки олії;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 столова ложка лимонного соку.

Дуже смачна закуска / Фото Cookpad

Приготування:

Молоде листя кульбаби добре промийте й замочіть у холодній підсоленій воді приблизно на 3 години – це допоможе прибрати зайву гіркоту. Яйця відваріть круто протягом 7 – 9 хвилин, охолодіть, очистьте й розріжте кожне на 4 частини. Помідори наріжте зручними шматочками. Для салату краще брати верхню частину листя кульбаби – вона ніжніша й менш гірка. Викладіть листя на тарілку, зверху додайте консервований тунець, помідори та яйця. Для соусу змішайте олію, соєвий соус і лимонний сік, після чого полийте салат перед подачею.

