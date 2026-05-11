Курячий бульйон завжди доречний на столі і тішить смаком та насиченим ароматом. Щоб отримати найкращий результат, варто правильно обирати основу.
Яка частина курки найкраще підходить для бульйону?
Для бульйону найкраще брати не куряче філе, а частини з кістками, суглобами й невеликою кількістю м’яса – спинки, крила, шиї, гомілки або каркас. Саме вони дають не просто "куряний запах", а нормальну чудову для супу: смак і легку жирність.
Філе вариться швидко, але бульйон із нього часто виходить пласким, бо в ньому мало кісток, хрящів і сполучної тканини. Найзручніший варіант для домашнього супу – курячі спинки або каркас із додаванням крил. Спинка дає смак і основу, а крила – більше желатину, завдяки якому бульйон стає насиченішим.
У Serious Eats пояснюють, що для доброго бульйону важливі кістки з хрящами та сполучною тканиною: під час варіння колаген переходить у желатин і дає рідині густіше, "зібране" відчуття. Там же серед вдалих частин називають крила, спинки й грудні кістки, а найсильнішим джерелом желатину – курячі лапки.
Курячі лапки справді можуть зробити бульйон дуже "щільним", але самі по собі вони не дають такого повного м’ясного смаку. Тому їх краще додавати до спинок, крил або гомілок, а не варити окремо як єдину основу. Food Republic також пише, що лапки містять найбільше колагену, але для смаку їх варто поєднувати з іншими частинами; крила й ніжки теж багаті на колаген і при цьому ароматніші.
Для легкого прозорого супу можна взяти гомілки або стегна на кістці. Вони дадуть і бульйон, і м’ясо для подачі. Для більш насиченої основи краще працює суміш: каркас, крила, шия, кілька гомілок і овочі. The Kitchn у рецептах домашнього курячого бульйону радить використовувати різні курячі частини – зокрема кістки, спинки й крила, а також зазначає, що бульйон можна варити практично з будь-якої частини курки, якщо розуміти, як вона впливає на смак і щільність.
Що додати в ідеально прозорий бульйон?
Для ідеального бульйону потрібні частини курки з кістками, трохи овочів і повільне варіння без сильного кипіння. Найкраще брати каркас, спинки, крила, шиї або гомілки – саме кістки, хрящі й сполучна тканина дають бульйону насиченість. Філе для цього не найкращий вибір: воно дає м’ясо, але не дає тієї глибини смаку, яку має справжня основа для супу.
Обов’язковий набір для бульйону: курячі частини, холодна вода, цибуля, морква, селера або корінь петрушки, лавровий лист, кілька горошин чорного перцю. The Kitchn у базовому рецепті радить брати курячі частини або кістки, моркву, селеру, цибулю, петрушку й воду, а потім доводити не до активного кипіння, а до легкого simmer – тихого побулькування. Саме це важливо для чистого смаку й більш прозорого бульйону.
Сіль краще додавати обережно або вже ближче до кінця. Під час варіння рідина випаровується, і якщо посолити сильно на старті, бульйон може вийти пересоленим.
Варити бульйон треба на малому вогні. Сильне кипіння робить рідину каламутною, а смак – грубішим. Піну, яка з’являється на початку, краще знімати ложкою. Якщо потрібен легкий суповий бульйон, вистачить приблизно 1,5 – 2 години. Якщо хочеться більш насиченої основи, кістки можна варити довше.
Овочі не варто різати надто дрібно. Великі шматки віддають смак поступово й не розварюються в кашу. Цибулю можна покласти навіть із чистим лушпинням – воно дасть легший золотистий колір. А от капусту, буряк або дуже ароматні овочі краще не додавати в базовий бульйон, якщо він має бути універсальним для різних супів.
Готовий бульйон потрібно процідити. М’ясо можна зняти з кісток і повернути в суп, а овочі, які вже віддали смак, зазвичай прибирають. Хороший бульйон має бути ароматним, не різким, з легкою жирністю на поверхні й чистим курячим смаком. У ньому точно мають бути кістки, вода, цибуля, морква, щось із коренів або селера, перець і лавровий лист. Усе інше – вже не основа, а ваш смаковий акцент.
Як приготувати бульйон?
Інгредієнти:
– 600 грамів курячих стегон;
– 2 невеликі цибулини;
– 2 невеликі моркви;
– 1 невеликий корінь селери;
– 1 пучок стебел петрушки та кропу;
– лавровий лист до смаку;
– суміш перців до смаку;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– 2,7 літра холодної води.
Приготування:
- Курячі стегна добре промийте та замочіть у дуже холодній воді приблизно на 20 хвилин – це допоможе забрати зайвий білок і зробити бульйон прозорішим.
- Цибулю, моркву та корінь селери розріжте навпіл і підрум’яньте на сухій сковорідці до темної скоринки. Саме цей крок дає бульйону глибший смак і гарний колір.
- Перекладіть курку та овочі у каструлю, додайте стебла петрушки й кропу, лавровий лист і суміш перців. Залийте все холодною водою та поставте на вогонь.
- Доведіть майже до кипіння, але не давайте бульйону активно вирувати. Кришкою каструлю не накривайте.
- Щойно з’являться перші бульбашки, накрийте поверхню пергаментом і зменште вогонь до мінімального – бульйон має лише ледь-ледь булькати.
- Варіть приблизно 2,5 – 3 години. Після цього процідіть бульйон через сито й марлю, посоліть і поперчіть до смаку.
- Готовий бульйон можна використовувати одразу або охолодити й зберігати в холодильнику.
