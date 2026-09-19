Этот рецепт искали на протяжении веков: густое бархатистое варенье из молодых орехов

Варенье из зеленых грецких орехов молочной зрелости – это не просто зимняя заготовка, а настоящий аристократический деликатес с многовековой традицией восточной кухни.

Насыщенный смолистый цвет, бархатистый блеск, нежная текстура плодов, буквально тающих во рту, и ярко выраженный пряный аромат гвоздики и корицы превращают его в шедевр кулинарного искусства. Главный секрет заключается в терпении: чтобы убрать естественную терпкость и избыток йода, плоды проходят тщательную подготовку, которая вознаграждается неповторимым шоколадно-карамельным вкусом. Как приготовить варенье из орехов? Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм зеленых грецких орехов (мягких внутри);

– 1,2 килограмма сахара;

– 600 миллилитров воды (для сиропа);

– сок 1 лимона;

– 8 – 10 бутонов гвоздики;

– 1 палочка корицы;

– 100 граммов пищевой соды. Приготовление: Зеленые орехи соберите в тот момент, когда их легко проткнуть насквозь обычной зубочисткой, а внутренняя скорлупа еще не начала деревенеть. Наденьте плотные резиновые перчатки, чтобы сок не окрасил кожу рук в стойкий темный цвет, и срежьте с каждого плода кончики с обеих сторон, слегка счищая верхний тонкий слой зеленой кожицы. Выложите очищенные орехи в глубокую емкость, залейте холодной водой и оставьте вымачиваться на 6 – 7 дней, обязательно меняя воду не реже трех раз в сутки – это необходимо для постепенного удаления излишней терпкости и горечи. Для сохранения упругости и хорошей формы плодов растворите пищевую соду в четырех литрах воды, залейте орехи этим раствором и оставьте ровно на 4 – 5 часов, почему тщательно промойте каждый орех под проточной водой и глубоко проколите вилкой в нескольких местах. Вскипятите в широкой кастрюле чистую воду, опустите подготовленные плоды и бланшируйте на умеренном огне 15 минут, затем слейте кипяток, снова залейте холодной водой и проварите еще 15 минут, чтобы окончательно удалить остатки содового раствора. В отдельной посуде смешайте 600 миллилитров воды с сахаром, поставьте на средний огонь и варите до полного растворения кристаллов и получения прозрачного горячего сиропа. Опустите отваренные орехи в кипящий сироп, добавьте палочку корицы, бутоны гвоздики, выжмите сок свежего лимона, проварите ровно 10 минут и снимите кастрюлю с плиты, оставив настаиваться под крышкой на 8 – 10 часов для пропитки. Повторите процедуру нагрева еще дважды: доведите массу до кипения, варите на медленном огне по 15 минут с перерывами на полное охлаждение по 6 – 8 часов – во время последней варки сироп приобретет густую текстуру темного янтаря, а плоды станут мягкими и глянцевыми. Извлеките палочку корицы, горячее ореховое варенье вместе с густым пряным сиропом разлейте по сухим стерилизованным банкам, закатайте герметичными металлическими крышками, переверните вверх дном и оставьте медленно остывать при комнатной температуре.