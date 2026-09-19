Глибокий смолистий колір, оксамитовий блиск, тонка текстура плодів, що буквально тануть у роті, та виразний пряний аромат гвоздики й кориці перетворюють його на витвір кулінарного мистецтва. Головний секрет полягає в терпінні: щоби прибрати природну терпкість і надлишок йоду, плоди проходять ретельний етап підготовки, який винагороджується неповторним шоколадно-карамельним смаком.

Як зробити варення з горіхів?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм зелених волоських горіхів (мʼяких усередині);

– 1,2 кілограма цукру;

– 600 мілілітрів води (для сиропу);

– сік 1 лимона;

– 8 – 10 бутонів гвоздики;

– 1 паличка кориці;

– 100 грамів харчової соди.

Приготування: