Насыщенный смолистый цвет, бархатистый блеск, нежная текстура плодов, буквально тающих во рту, и ярко выраженный пряный аромат гвоздики и корицы превращают его в шедевр кулинарного искусства. Главный секрет заключается в терпении: чтобы убрать естественную терпкость и избыток йода, плоды проходят тщательную подготовку, которая вознаграждается неповторимым шоколадно-карамельным вкусом.

Как приготовить варенье из орехов?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм зеленых грецких орехов (мягких внутри);

– 1,2 килограмма сахара;

– 600 миллилитров воды (для сиропа);

– сок 1 лимона;

– 8 – 10 бутонов гвоздики;

– 1 палочка корицы;

– 100 граммов пищевой соды.

Приготовление: