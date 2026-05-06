Просто под ногами растет золото: как из одуванчика сделать мед и вино

Сезон цветения одуванчиков сейчас в самом разгаре, а вместе с ним начинается и период домашнего приготовления запасов на зиму из этого цветка. Именно в это время цветение имеет наиболее насыщенный аромат и хорошо подходят для заготовок.

Хозяйка с Калущины поделилась собственным способом приготовления такого меда, который в ее семье давно стал привычной сезонной вкуснятиной и для детей, и для взрослых, пишет Информатор. Жительница села Небылов Перегинской общины Надежда Тичковская готовит одуванчиковый мед уже много лет подряд.

Как правильно срывать цветы?

Отдельно хозяйка отмечает и на правильном сборе цветов. Одуванчики стоит срывать только в сухую солнечную погоду, когда исчезла утренняя роса. Не менее важно выбирать места подальше от дорог и активного движения транспорта.

Для меда следует использовать только хорошо раскрытые цветы – именно они дают больше аромата и цвета.

Собираю цветы, когда солнышко, чтобы чистые были. Затем кипячу воду, добавляю цветы, листочки вишни и тертый лимон и оставляю все это настаиваться на ночь. На следующий день хорошо процеживаю через марлю или сито и ставлю варить,

– отмечает кулинарка.

Мыть одуванчики перед приготовлением не стоит, чтобы не потерять пыльцу, которая остается на лепестках. Зато цветы внимательно перебрать вручную и удалить мелких насекомых или траву.

Как сварить мед из одуванчика?

2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 цветков одуванчика;

– 2 стакана воды;

– 1,2 килограмма сахара;

– сок половины лимона;

– листья вишни по вкусу;

– листья смородины по вкусу;

– мелисса по вкусу.

Какой этот мед вкусный / Фото unsplash

Приготовление:

Из воды и сахара сварите сироп. Когда смесь закипит, добавьте цветки одуванчика и варите не дольше 20 минут на небольшом огне. В конце добавьте лимонный сок и душистые травы. Готовый мед процедите через сито или марлю, хорошо отожмите цветы и сразу разлейте в стерильные банки.

Что еще приготовить из одуванчика?

Из конечно одуванчика можно приготовить чрезвычайно душистое вино. Винничанин Александр Шемета советует обязательно его заготавливать, лучше всего весной.

Сам мужчина называет его "глотком солнца". Это лишь один из многих видов вина, которые он готовит собственноручно. В его коллекции есть напитки не только из винограда, но и из ягод, овощей и даже цветов. Идея приготовить одуванчиковое вино появилась после прочтения книги Рэя Брэдбери "Вино из одуванчика". Мужчина признается, что первые попытки были далеки от идеала, а сам рецепт пришлось дорабатывать уже на практике.

Нужно тщательно перебрать цвет, чтобы зелень не попала в сусло, ведь тогда вино будет горчить,

– объясняет винодел.

Для приготовления используют только цветы без зеленых частей. После этого цвет измельчают и заливают горячей водой. Смесь несколько дней настаивается, при этом ее нужно регулярно перемешивать. Далее жидкость процеживают, добавляют сахар, лимонный сок и горсть изюма для запуска брожения.

Процесс приготовления занимает немало времени. Напиток проходит полный этап брожения, который длится примерно два месяца. После выпадения осадка вино аккуратно переливают в бутылки и оставляют выстаиваться еще несколько месяцев в прохладном месте.

Сливаю аккуратно с осадка и смакую. На вкус одуванчиковое вино имеет легкий, ненавязчивый вкус летнего меда,

– рассказывает Александр Шемет.

Как приготовить одуванчиковое вино?

Хотя приготовить такого вина занимает немного времени, однако этот напиток стоит того, сообщают пользователи на Reddit.

3 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм цветочных головок одуванчика;

– примерно 600 граммов лепестков одуванчика;

– 3,8 литра воды;

– 1–2 пакетика черного чая;

– лимонный сок по вкусу;

– 230 граммов сахара на 1 литр жидкости;

– пектиновый фермент;

– винные дрожжи.

Невозможно оторваться / Фото unsplash

Приготовление:

Используйте только желтые лепестки одуванчика, без зеленой части, ведь она дает горечь. Из примерно 1 килограмма цветочных головок получится около 600 граммов чистых лепестков. Переложите их в большую кастрюлю и залейте водой. Если кастрюля недостаточно большая, добавьте столько воды, сколько поместится, а остальное долейте позже. Доведите смесь до кипения, после чего уменьшите огонь и варите примерно 15 минут. Снимите кастрюлю с плиты, добавьте один или два пакетика чая и оставьте настаиваться на ночь. На следующий день жидкость хорошо процедите через сито или марлю, а затем дополнительно пропустите через муслин или тонкую ткань. Добавьте лимонный сок и сахар – если хотите получить напиток крепостью около 10%, ориентируйтесь на 230 граммов сахара на каждый литр жидкости. Снова поставьте смесь на огонь, доведите до кипения и оставьте охлаждаться. Охлажденную основу перелейте в стерилизованный демижон, добавьте пектиновый фермент и винные дрожжи. Примерно через 2 – 3 недели, когда на дне образуется плотный слой осадка, осторожно перелейте напиток в другой стерилизованный демижон и долейте стерилизованной водой. После этого оставьте его созревать на 4–6 месяцев. Если за это время снова образуется толстый слой осадка, напиток нужно еще раз перелить в чистый сосуд. В конце стабилизируйте вино, разлейте в бутылки и оставьте созревать.

