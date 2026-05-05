Даже одна столовая ложка манной крупы, сразу меняет вкус супа, будто усиливает все ароматы. 24 Канал собрал несколько советов, как приготовить идеальное блюдо.

Для чего в суп добавляют манку?

Манку в суп добавляют, чтобы изменить текстуру. Она словно легкий загуститель – делает бульон немного более насыщенным на вкус, советует Vira_mavka. Особенно это заметно в простых супах, где нет большого количества ингредиентов.

Если добавить поджаренную манку, эффект становится еще интереснее. Она не просто густит, а дает легкий ореховый привкус. После первой попытки становится понятно, что это не странный лайфхак, а прием, который действительно меняет вкус.

Сыпать ее нужно осторожно – тонкой струйкой и постоянно помешивать, чтобы не было комков. Достаточно небольшого количества, иначе суп станет слишком густым. Лучше всего ее сыпать в куриные, и овощные супы.

Как приготовить сливочный суп?

Такой суп – насыщенный, ароматный, стоит сразу готовить двойную порцию, отмечает Kwestia smaku.

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 200 граммов лисичек;

– 350 граммов картофеля;

– 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима;

– 1 столовая ложка сливочного масла;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 литр бульона;

– 3 столовые ложки измельченного укропа;

– 3 столовые ложки измельченного шнитт-лука;

– 125 миллилитров сливок 18%;

– 100 граммов сыра фета;

– 1 столовая ложка манной крупы;

– соль и перец по вкусу.

Невероятно вкусный суп / Фото kwestia smaku

Приготовление:

Лисички очистите, хорошо промойте и обсушите, картофель очистите и нарежьте ломтиками. В кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло вместе со сливочным маслом, добавьте картофель и очищенные зубчики чеснока и обжаривайте примерно 3 минуты, помешивая. Добавьте лисички и готовьте еще около 2 минут. Влейте горячий бульон, доведите до кипения, посолите и поперчите, уменьшите огонь и тушите под крышкой примерно 10 минут, пока картофель не станет мягким. После этого тонкой струйкой всыпьте манку, постоянно помешивая, чтобы она равномерно разошлась и не образовала комочков, и проварите еще 2 – 3 минуты до легкого загустения. Добавьте укроп и лук-шнитт, перемешайте и уменьшите огонь до минимального. Сливки перелейте в отдельную посуду, разведите несколькими ложками холодной воды, затем постепенно введите в них горячий бульон, каждый раз перемешивая, после чего влейте эту смесь в кастрюлю. Слегка прогрейте суп на слабом огне, не доводя до кипения, и снимите с плиты. Подавайте горячим, добавив сверху кубики сыра фета, по желанию – с хлебом.

Как сварить бульон для супа из остатков овощей?

Бульон для супа варят не только из мяса или костей – основу легко сделать даже из овощных остатков. Морковная кожура, обрезки лука, стебли зелени, кусочки сельдерея – все это дает аромат, если правильно собрать и проварить.

Главное – не бросать в кастрюлю все подряд, а брать чистые, свежие остатки без гнили. Овощи сперва можно немного подсушить или даже слегка обжарить – так вкус будет глубже.

Затем их следует залить холодной водой, добавить чеснок, лавровый лист, перец горошком и варить на медленном огне. Если есть кости или кусок курицы – их тоже можно добавить.

Важно не переварить: обычно достаточно 40 – 60 минут для овощного бульона и чуть дольше – для мясного. После варки бульон необходимо процедить, чтобы осталась чистая жидкость без лишних частиц.

Вы можете сразу варить из него суп или соус или приготовить бульон и заморозить в форме для кубиков льда",

– рекомендует Марта Стюарт.

Такой вариант очень практичен: небольшие порции легко добавлять в супы, подливы или каши, когда нет лишнего времени.

