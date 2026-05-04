Такие рецепты удобны тем, что не требуют долго стоять у плиты.

Как сварить ленивые вареники с творогом?

Ленивые вареники с творогом не требуют лепки и долгой подготовки. Вкус у них тот самый – нежный и знакомый с детства, сообщает Anna Sholkova.

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 180 граммов творога;
– 5 перепелиных яиц или 2 куриных;
– соль по вкусу;
– ванилин по вкусу;
– 1 столовая ложка сахара;
– 3 столовые ложки муки;
– сметана, мед или любимый топинг для подачи.

Приготовление:

  1. Творог смешайте с перепелиными яйцами, щепоткой соли, ванилином и сахаром.
  2. Добавьте муку и замесите мягкое творожное тесто. Из готовой массы сформируйте небольшие вареники. В кастрюле вскипятите воду, слегка подсолите ее и опустите вареники.
  3. Варите 2–3 минуты после того, как они всплывут на поверхность.
  4. Готовые ленивые вареники подавайте со сметаной, медом или другим топингом по вкусу.

Как приготовить ленивое хачапури на сковороде?

Ленивое хачапури на сковороде – простое блюдо без замешивания сложного теста. Все смешивается за несколько минут, информирует Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 10 граммов укропа;
– 10 граммов петрушки;
– 10 граммов зеленого лука;
– 1 яйцо;
– 300 миллилитров кефира;
– 100 граммов твердого сыра;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– 0,5 чайной ложки соды;
– 100 граммов муки;
– сливочное масло для смазывания.

Приготовление:

  1. Твердый сыр натрите на мелкой терке. Укроп, петрушку и зеленый лук мелко нарежьте.
  2. По желанию можете добавить немного чеснока для более выразительного вкуса.
  3. В глубокую миску разбейте яйцо, добавьте соль и черный молотый перец, влейте кефир комнатной температуры и хорошо перемешайте венчиком или вилкой.
  4. Затем всыпьте муку и соду, снова тщательно перемешайте, чтобы тесто стало однородным и без комочков. Добавьте натертый сыр и измельченную зелень, после чего перемешайте ложкой, чтобы все ингредиенты равномерно распределились в тесте.
  5. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием.
  6. Если не уверены в ее покрытии, слегка смажьте поверхность маслом.
  7. Выложите часть теста на сковороду, равномерно распределите, накройте крышкой и жарьте на среднем огне примерно 5 минут.
  8. Когда лепешка подрумянится снизу, осторожно переверните ее и дожарьте со второй стороны до золотистого цвета. Из этого количества теста получается примерно 3 лепешки на сковороде диаметром 22 сантиметра.
  9. Готовые горячие лепешки по желанию смажьте небольшим кусочком сливочного масла и нарежьте порционно.

Что еще приготовить на завтрак?

Если ленивые вареники и хачапури уже есть в списке быстрых завтраков, стоит добавить еще несколько вариантов, не требующих много времени. Это могут быть блюда из яиц, сыра, зелени, овощей и хлеба. Их легко собрать из того, а главное они уже есть в холодильнике.

Например, можно приготовить омлет с сыром и зеленью, горячие тосты с яйцом, сырную намазку с редиской или быстрые оладьи из кабачка. Отдельный вариант – яйца с зеленью на сковороде. Именно такой завтрак советует Брюс Бромберг, шеф-повар из Калифорнии.

Яйца-пашот и жареная зелень. Я готовлю все блюдо на одной сковороде. Это чисто, просто и дает много энергии на день. Я всегда добавляю немного острого соуса, потому что он помогает мне проснуться,
отмечает совладелец ресторанов Blue Ribbon.

Такую идею легко повторить дома без ресторанной подачи. На сковороде легко обжарить шпинат, зеленый лук, укроп или, что есть под рукой. Затем добавить яйцо – пашот или жареное. Получится горячий и сытный завтрак без лишней суеты.

Как правильно жарить яйца?

Обычная яичница может быть совсем иначе, если изменить не яйца, а то, на чем их жарить. Топленое масло, смалец или даже сметана дают другой вкус и структуру – от хрустящих краев до нежной кремовой текстуры.

Есть и совсем легкий способ – приготовить яйца на воде. Такая яичница получается мягкой, не пересушивается и готовится всего за несколько минут.