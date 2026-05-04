24 Канал предлагает и другие идеи для завтрака – от хачапури до яиц с зеленью.
Как сварить ленивые вареники с творогом?
Ленивые вареники с творогом не требуют лепки и долгой подготовки. Вкус у них тот самый – нежный и знакомый с детства, сообщает Anna Sholkova.
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 180 граммов творога;
– 5 перепелиных яиц или 2 куриных;
– соль по вкусу;
– ванилин по вкусу;
– 1 столовая ложка сахара;
– 3 столовые ложки муки;
– сметана, мед или любимый топинг для подачи.
Приготовление:
- Творог смешайте с перепелиными яйцами, щепоткой соли, ванилином и сахаром.
- Добавьте муку и замесите мягкое творожное тесто. Из готовой массы сформируйте небольшие вареники. В кастрюле вскипятите воду, слегка подсолите ее и опустите вареники.
- Варите 2–3 минуты после того, как они всплывут на поверхность.
- Готовые ленивые вареники подавайте со сметаной, медом или другим топингом по вкусу.
Как приготовить ленивое хачапури на сковороде?
Ленивое хачапури на сковороде – простое блюдо без замешивания сложного теста. Все смешивается за несколько минут, информирует Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 10 граммов укропа;
– 10 граммов петрушки;
– 10 граммов зеленого лука;
– 1 яйцо;
– 300 миллилитров кефира;
– 100 граммов твердого сыра;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– 0,5 чайной ложки соды;
– 100 граммов муки;
– сливочное масло для смазывания.
Приготовление:
- Твердый сыр натрите на мелкой терке. Укроп, петрушку и зеленый лук мелко нарежьте.
- По желанию можете добавить немного чеснока для более выразительного вкуса.
- В глубокую миску разбейте яйцо, добавьте соль и черный молотый перец, влейте кефир комнатной температуры и хорошо перемешайте венчиком или вилкой.
- Затем всыпьте муку и соду, снова тщательно перемешайте, чтобы тесто стало однородным и без комочков. Добавьте натертый сыр и измельченную зелень, после чего перемешайте ложкой, чтобы все ингредиенты равномерно распределились в тесте.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием.
- Если не уверены в ее покрытии, слегка смажьте поверхность маслом.
- Выложите часть теста на сковороду, равномерно распределите, накройте крышкой и жарьте на среднем огне примерно 5 минут.
- Когда лепешка подрумянится снизу, осторожно переверните ее и дожарьте со второй стороны до золотистого цвета. Из этого количества теста получается примерно 3 лепешки на сковороде диаметром 22 сантиметра.
- Готовые горячие лепешки по желанию смажьте небольшим кусочком сливочного масла и нарежьте порционно.
Что еще приготовить на завтрак?
Если ленивые вареники и хачапури уже есть в списке быстрых завтраков, стоит добавить еще несколько вариантов, не требующих много времени. Это могут быть блюда из яиц, сыра, зелени, овощей и хлеба. Их легко собрать из того, а главное они уже есть в холодильнике.
Например, можно приготовить омлет с сыром и зеленью, горячие тосты с яйцом, сырную намазку с редиской или быстрые оладьи из кабачка. Отдельный вариант – яйца с зеленью на сковороде. Именно такой завтрак советует Брюс Бромберг, шеф-повар из Калифорнии.
Яйца-пашот и жареная зелень. Я готовлю все блюдо на одной сковороде. Это чисто, просто и дает много энергии на день. Я всегда добавляю немного острого соуса, потому что он помогает мне проснуться,
– отмечает совладелец ресторанов Blue Ribbon.
Такую идею легко повторить дома без ресторанной подачи. На сковороде легко обжарить шпинат, зеленый лук, укроп или, что есть под рукой. Затем добавить яйцо – пашот или жареное. Получится горячий и сытный завтрак без лишней суеты.
Как правильно жарить яйца?
Обычная яичница может быть совсем иначе, если изменить не яйца, а то, на чем их жарить. Топленое масло, смалец или даже сметана дают другой вкус и структуру – от хрустящих краев до нежной кремовой текстуры.
Есть и совсем легкий способ – приготовить яйца на воде. Такая яичница получается мягкой, не пересушивается и готовится всего за несколько минут.