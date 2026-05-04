Такі рецепти зручні тим, що не вимагають довго стояти біля плити.
Як зварити ліниві вареники з сиром?
Ліниві вареники з сиром не потребують ліплення і довгої підготовки. Смак у них той самий – ніжний і знайомий з дитинства, повідомляє Anna Sholkova.
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 180 грамів кисломолочного сиру;
– 5 перепелиних яєць або 2 курячих;
– сіль до смаку;
– ванілін до смаку;
– 1 столова ложка цукру;
– 3 столові ложки борошна;
– сметана, мед або улюблений топінг для подачі.
Приготування:
- Кисломолочний сир змішайте з перепелиними яйцями, дрібкою солі, ваніліном і цукром.
- Додайте борошно та замісіть м’яке сирне тісто. Із готової маси сформуйте невеликі вареники. У каструлі закип’ятіть воду, злегка підсоліть її та опустіть вареники.
- Варіть 2–3 хвилини після того, як вони спливуть на поверхню.
- Готові ліниві вареники подавайте зі сметаною, медом або іншим топінгом до смаку.
Як приготувати ліниве хачапурі на пательні?
Ліниве хачапурі на пательні – проста страва без замішування складного тіста. Усе змішується за кілька хвилин, інформує Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 10 грамів кропу;
– 10 грамів петрушки;
– 10 грамів зеленої цибулі;
– 1 яйце;
– 300 мілілітрів кефіру;
– 100 грамів твердого сиру;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– 0,5 чайної ложки соди;
– 100 грамів борошна;
– вершкове масло для змащування.
Приготування:
- Твердий сир натріть на дрібній тертці. Кріп, петрушку та зелену цибулю дрібно наріжте.
- За бажанням можете додати трохи часнику для виразнішого смаку.
- У глибоку миску розбийте яйце, додайте сіль і чорний мелений перець, влийте кефір кімнатної температури та добре перемішайте вінчиком або виделкою.
- Потім всипте борошно й соду, знову ретельно перемішайте, щоб тісто стало однорідним і без грудочок. Додайте натертий сир і подрібнену зелень, після чого перемішайте ложкою, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися в тісті.
- Розігрійте пательню з антипригарним покриттям.
- Якщо не впевнені в її покритті, злегка змастіть поверхню маслом.
- Викладіть частину тіста на пательню, рівномірно розподіліть, накрийте кришкою й смажте на середньому вогні приблизно 5 хвилин.
- Коли коржик підрум’яниться знизу, обережно переверніть його й досмажте з другого боку до золотистого кольору. Із цієї кількості тіста виходить приблизно 3 коржики на пательні діаметром 22 сантиметри.
- Готові гарячі коржики за бажанням змастіть невеликим шматочком вершкового масла й наріжте порційно.
Що ще приготувати на сніданок?
Якщо ліниві вареники й хачапурі вже є у списку швидких сніданків, варто додати ще кілька варіантів, які не потребують багато часу. Це можуть бути страви з яєць, сиру, зелені, овочів і хліба. Їх легко зібрати з того, а головне вони вже є в холодильнику.
Наприклад, можна приготувати омлет із сиром і зеленню, гарячі тости з яйцем, сирну намазку з редискою або швидкі оладки з кабачка. Окремий варіант – яйця з зеленню на пательні. Саме такий сніданок радить Брюс Бромберг, шеф-кухар з Каліфорнії.
Яйця-пашот та смажена зелень. Я готую всю страву на одній сковороді. Це чисто, просто та дає багато енергії на день. Я завжди додаю трохи гострого соусу, бо він допомагає мені прокинутися,
– зазначає співвласник ресторанів Blue Ribbon.
Таку ідею легко повторити вдома без ресторанної подачі. На пательні легко обсмажити шпинат, зелену цибулю, кріп чи, що є під рукою. Потім додати яйце – пашот або смажене. Вийде гарячий та ситни сніданок без зайвої метушні.
Як правильно смажити яйця?
Звичайна яєчня може смакувати зовсім інакше, якщо змінити не яйця, а те, на чому їх смажити. Топлене масло, смалець або навіть сметана дають інший смак та структуру – від хрустких країв до ніжної кремової текстури.
Є й зовсім легкий спосіб – приготувати яйця на воді. Така яєчня виходить м’якою, не пересушується і готується всього за кілька хвилин.