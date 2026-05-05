Навіть одна столова ложка манної крупи, одразу змінює смак супу, ніби підсилює всі аромати. 24 Канал зібрав кілька порад, як приготувати ідеальну страву.

Для чого у суп додають манку?

Манку в суп додають, щоб змінити текстуру. Вона немов легкий загусник – робить бульйон трохи більш насиченим на смак, радить Vira_mavka. Особливо це помітно в простих супах, де немає великої кількості інгредієнтів.

Якщо додати підсмажену манку, ефект стає ще цікавішим. Вона не просто густить, а дає легкий горіховий присмак. Після першої спроби стає зрозуміло, що це не дивний лайфхак, а прийом, який справді змінює смак.

Сипати її потрібно обережно – тонкою цівкою і постійно помішувати, щоб не було грудок. Достатньо невеликої кількості, інакше суп стане занадто густим. Найкраще її сипати у курячі, та овочеві супи.

Як приготувати вершковий суп?

Такий суп – насичений, ароматний, варто одразу готувати подвійну порцію, зазначає Kwestia smaku.

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів лисичок;

– 350 грамів картоплі;

– 2 столові ложки оливкової олії першого віджиму;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 2 зубчики часнику;

– 1 літр бульйону;

– 3 столові ложки подрібненого кропу;

– 3 столові ложки подрібненої шніт-цибулі;

– 125 мілілітрів вершків 18%;

– 100 грамів сиру фета;

– 1 столова ложка манної крупи;

– сіль та перець до смаку.

Неймовірно смачний суп / Фото kwestia smaku

Приготування:

Лисички очистіть, добре промийте та обсушіть, картоплю очистіть і наріжте скибочками. У каструлі з товстим дном розігрійте оливкову олію разом із вершковим маслом, додайте картоплю та очищені зубчики часнику й обсмажуйте приблизно 3 хвилини, помішуючи. Додайте лисички й готуйте ще близько 2 хвилин. Влийте гарячий бульйон, доведіть до кипіння, посоліть і поперчіть, зменште вогонь і тушкуйте під кришкою приблизно 10 хвилин, поки картопля не стане м’якою. Після цього тонкою цівкою всипте манку, постійно помішуючи, щоб вона рівномірно розійшлася й не утворила грудочок, і проваріть ще 2 – 3 хвилини до легкого загущення. Додайте кріп і цибулю-шніт, перемішайте та зменште вогонь до мінімального. Вершки перелийте в окрему посудину, розведіть кількома ложками холодної води, потім поступово введіть у них гарячий бульйон, щоразу перемішуючи, після чого влийте цю суміш у каструлю. Злегка прогрійте суп на слабкому вогні, не доводячи до кипіння, і зніміть з плити. Подавайте гарячим, додавши зверху кубики сиру фета, за бажанням – із хлібом.

Як зварити бульйону для супу із залишків овочів?

Бульйон для супу варять не лише з м’яса чи кісток – основу легко зробити навіть з овочевих залишків. Морквяна шкірка, обрізки цибулі, стебла зелені, шматочки селери – усе це дає аромат, якщо правильно зібрати й проварити.

Головне – не кидати в каструлю все підряд, а брати чисті, свіжі залишки без гнилі. Овочі спершу можна трохи підсушити або навіть злегка обсмажити – так смак буде глибшим.

Потім їх слід залити холодною водою, додати часник, лавровий лист, перець горошком і варити на повільному вогні. Якщо є кістки або шматок курки – їх теж можна додати.

Важливо не переварити: зазвичай достатньо 40 – 60 хвилин для овочевого бульйону і трохи довше – для м’ясного. Після варіння бульйон необхідно процідити, щоб залишилася чиста рідина без зайвих частинок.

Ви можете одразу варити з нього суп чи соус або приготувати бульйон і заморозити у формі для кубиків льоду",

– рекомендує Марта Стюарт.

Такий варіант дуже практичний: невеликі порції легко додавати в супи, підливи чи каші, коли немає зайвого часу.

