Только не масло: как пожарить яичницу, чтобы она стала значительно вкуснее

Способов приготовить яичницу немало, и каждый имеет своих сторонников. Однако иногда можно сэкономить и одновременно позаботиться о своем здоровье.

Многие повара делятся своими советами по этому, сообщает Express. К примеру шеф-повар Кари Гарсия считает, что лучший результат дает вовсе не масло или масло, а обычная столовая ложка воды. Хотя этот способ не такой популярный, именно он помогает получить очень удачную консистенцию.

Как пожарить вкусную яичницу?

Повар советует добавлять воду тогда, когда белки уже почти схватились. После этого сковороду нужно сразу накрыть крышкой и оставить яйца еще ненадолго доготовиться. Благодаря пару белок не пережаривается, а мягко доходит до готовности.

В результате яичница получается нежной и не сухой. К тому же белки и желтки готовятся более равномерно, поэтому блюдо не подгорает и имеет значительно более деликатную текстуру.

Такой прием работает еще и потому, что вода не "забивает" вкус яиц. Масло дает жирность, сливочное масло – характерный привкус, а пар, наоборот, не перетягивает внимание на себя. Все остается очень просто – нежный белок, мягкий желток и естественный аромат самого блюда.

Особенно хорошо этот способ подходит тем, кто не любит пересушенную яичницу с твердыми краями. Достаточно не пропустить момент: как только белок побелел и почти потерял прозрачность, можно вливать ложку воды. Больше не нужно, иначе вместо деликатной текстуры получится лишняя влага.

Есть еще один плюс, о котором часто забывают: сковороду после такого завтрака значительно легче мыть. Нет брызг масла, нет пригоревшего масла, нет того тяжелого кухонного запаха, который потом еще долго стоит в воздухе. Для утра, когда все хочется сделать быстро и без суеты, это действительно удачный вариант.

Чтобы яичница получилась удачной, важна и температура. Сильный огонь здесь только вредит – низ начинает хвататься слишком быстро, а верх остается сырым. Поэтому лучше готовить на умеренном нагреве. Тогда вода под крышкой превращается в пар постепенно и мягко доводит яйца до готовности.

Какие специи стоит добавить к яйцам?

Первое, что стоит иметь под рукой – черный перец, пишет Medium. Особенно свежемолотый в нем есть легкая острота и теплый аромат. Еще одна специя, которая удивительно хорошо работает с яйцами – паприка. Обычная сладкая паприка дает легкий копченый оттенок и красивый цвет. Достаточно щепотки – и блюдо уже выглядит иначе.

Для тех, кто любит более выразительный вкус, стоит попробовать куркуму. Она почти не делает блюдо острым, зато добавляет теплую, немного ореховую ноту. К тому же цвет желтка становится еще насыщеннее. Достаточно буквально на кончике ножа.

Какие рецепты пригодятся?