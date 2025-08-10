Оно исчезает за 5 минут – хоть сколько заготовь: как засолить сало горячим способом
- Засолка горячим способом – прекрасная возможность приготовить вкусное сало.
- Главное – правильно выбрать продукт и придерживаться рецепта.
Сало – любимая закуска украинцев, которая всегда уместна на вашем столе. Особенно вкусным оно получается при засолке горячим способом. Такая закуска будет уместной даже на праздничном столе.
Главное – правильно выбрать сало. Его толщина должна быть 5 – 6 сантиметров, а сам продукт должен быть мягким. Тогда вы получите закуску, которая исчезает со стола просто мгновенно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.
Интересно Самый лучший сладкий перец в маринаде: готовим закрутку по рецепту Лилии Цвит
Как засолить сало горячим способом?
- Время: 30 минут + засолка
- Порций: 8
Ингредиенты:
– сало;
– вода;
рассол (на 1 литр воды):
– 2 лавровых листа;
– 16 горошин душистого перца;
– 1 чайная ложка черного перца горошком;
– 8 зубчиков чеснока;
– 8 столовых ложек крупной соли.
Приготовление:
- Сало полностью заливаем водой – именно такое количество жидкости нам нужно. Сливаем и используем как основу для маринада.
- Сало нарезаем удобными кусками или кубиками, слоями укладываем с чесноком в кастрюлю.
- Воду для маринада кипятим, добавляем остальные ингредиенты и снимаем с огня через 5 минут после закипания.
- Через 10 минут заливаем сало маринадом, сверху ставим пресс. Оставляем на 3 дня при комнатной температуре.
- Можно есть сразу по готовности или заморозить на потом.
Приятного аппетита!
Обязательно позаботьтесь о том, чтобы заготовить баклажаны на зиму. Их можно не только консервировать, но и замораживать.