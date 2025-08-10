Укр Рус
Воно зникає за 5 хвилин – хоч скільки заготуй: як замолити сало гарячим способом
10 серпня, 19:17
2

Воно зникає за 5 хвилин – хоч скільки заготуй: як замолити сало гарячим способом

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Засолювання в гарячий спосіб – чудова нагода приготувати смачне сало.
  • Головне – правильно обрати продукт та дотримуватися рецепту. 

Сало – улюблена закуска українців, яка завжди доречна на вашому столі. Особливо смачним воно виходить при засолюванні в гарячий спосіб. Така закуска буде доречною навіть на святковому столі.

Головне – правильно обрати сало. Його товщина повинна бути 5 – 6 сантиметрів, а сам продукт повинен бути мʼяким. Тоді ви отримаєте закуску, яка зникає зі столу просто миттєво, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media

Як засолити сало гарячим способом? 

  • Час: 30 хвилин + засолювання
  • Порцій: 8

Інгредієнти
– сало;
– вода;
розсіл (на 1 літр води): 
– 2 лаврових листи;
– 16 горошин духмяного перцю;
– 1 чайна ложка чорного перцю горошком;
– 8 зубчиків часнику;
– 8 столових ложок крупної солі.

Приготування

  1. Сало повністю заливаємо водою – саме така кількість рідини нам потрібна. Зливаємо і використовуємо як основу для маринаду.
  2. Сало нарізаємо зручними шматками або кубиками, шарами вкладаємо з часником у каструлю.
  3. Воду для маринаду кипʼятимо, додаємо решту інгредієнтів та знімаємо з вогню через 5 хвилин після закипання.
  4. Через 10 хвилин заливаємо сало маринадом, зверху ставимо прес. Залишаємо на 3 дні при кімнатній температурі.
  5. Можна їсти одразу по готовності або заморозити на потім.

Смачного!

