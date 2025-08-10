Сало – улюблена закуска українців, яка завжди доречна на вашому столі. Особливо смачним воно виходить при засолюванні в гарячий спосіб. Така закуска буде доречною навіть на святковому столі.

Головне – правильно обрати сало. Його товщина повинна бути 5 – 6 сантиметрів, а сам продукт повинен бути мʼяким. Тоді ви отримаєте закуску, яка зникає зі столу просто миттєво, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media. Цікаво Найкращий солодкий перець в маринаді: готуємо закрутку за рецептом Лілії Цвіт Як засолити сало гарячим способом? Час : 30 хвилин + засолювання

: 30 хвилин + засолювання Порцій: 8 Інгредієнти:

– сало;

– вода;

розсіл (на 1 літр води):

– 2 лаврових листи;

– 16 горошин духмяного перцю;

– 1 чайна ложка чорного перцю горошком;

– 8 зубчиків часнику;

– 8 столових ложок крупної солі. Приготування: Сало повністю заливаємо водою – саме така кількість рідини нам потрібна. Зливаємо і використовуємо як основу для маринаду. Сало нарізаємо зручними шматками або кубиками, шарами вкладаємо з часником у каструлю. Воду для маринаду кипʼятимо, додаємо решту інгредієнтів та знімаємо з вогню через 5 хвилин після закипання. Через 10 хвилин заливаємо сало маринадом, зверху ставимо прес. Залишаємо на 3 дні при кімнатній температурі. Можна їсти одразу по готовності або заморозити на потім. Смачного! Обовʼязково потурбуйтеся про те, щоб заготувати баклажани на зиму. Їх можна не лише консервувати, а й морозити.