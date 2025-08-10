Воно зникає за 5 хвилин – хоч скільки заготуй: як замолити сало гарячим способом
- Засолювання в гарячий спосіб – чудова нагода приготувати смачне сало.
- Головне – правильно обрати продукт та дотримуватися рецепту.
Сало – улюблена закуска українців, яка завжди доречна на вашому столі. Особливо смачним воно виходить при засолюванні в гарячий спосіб. Така закуска буде доречною навіть на святковому столі.
Головне – правильно обрати сало. Його товщина повинна бути 5 – 6 сантиметрів, а сам продукт повинен бути мʼяким. Тоді ви отримаєте закуску, яка зникає зі столу просто миттєво, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.
Як засолити сало гарячим способом?
- Час: 30 хвилин + засолювання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– сало;
– вода;
розсіл (на 1 літр води):
– 2 лаврових листи;
– 16 горошин духмяного перцю;
– 1 чайна ложка чорного перцю горошком;
– 8 зубчиків часнику;
– 8 столових ложок крупної солі.
Приготування:
- Сало повністю заливаємо водою – саме така кількість рідини нам потрібна. Зливаємо і використовуємо як основу для маринаду.
- Сало нарізаємо зручними шматками або кубиками, шарами вкладаємо з часником у каструлю.
- Воду для маринаду кипʼятимо, додаємо решту інгредієнтів та знімаємо з вогню через 5 хвилин після закипання.
- Через 10 хвилин заливаємо сало маринадом, зверху ставимо прес. Залишаємо на 3 дні при кімнатній температурі.
- Можна їсти одразу по готовності або заморозити на потім.
Смачного!
