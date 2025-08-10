Заморожені баклажани точно стануть вам у пригоді, однак потрібно ретельно дотримуватися кількох правил, щоб овоч не втратив смак і не розвалювався після розморожування. Як правильно морозити баклажан – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Як вибрати баклажан для заморожування?

Овочі повинні бути молодими й мʼясистими, розмір – середній. Плодоніжка повинна бути зеленою, це підказка, що баклажан зберіг свої корисні елементи.

Не обирайте великі овочі, вони можуть бути перезрілими. Окрім того, є великі шанси, що такі баклажани розваляться після заморожування.

Чи треба замочувати баклажан перед замочуванням?

Спочатку спробуйте сирий шматочок. Якщо не відчуваєте гіркоти, то й замочувати такий баклажан не потрібно.

В іншому випадку треба просто нарізати овоч, пересипати сіллю і через 30 хвилин добре промити.

Як заморозити баклажан?

Головний секрет – довести баклажани до напівготовності. Смажити чи тушкувати – справа особистого смаку. Потім ви зможете використовувати баклажан у стравах одразу, не розморожуючи.

Потім заморожуємо шматочки баклажана у зручний спосіб. У морозилці він може зберігатися до 12 місяців.

Також на зиму обовʼязково варто зберегти консервований горошок. Він зробить ваші салати та закуски неповторними.