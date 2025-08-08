Щоб результат був просто ідеальним, обовʼязково консервуйте молодий цукровий горошок. Саме він стане фантастичною основою для ваших салатів та закусок, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Beszamel.
Як заготувати зелений горошок на зиму?
- Час: 45 хвилин + замочування
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів очищеного зеленого горошку;
– 20 грамів цукру;
– 20 грамів солі;
– 400 мілілітрів води;
– 1/2 чайної ложки лимонного соку;
– 15 мілілітрів оцту 5%.
Приготування:
- Висипте горох у друшляк і добре промийте під проточною водою, щоб прибрати будь-які домішки.
- Перекладіть у каструлю, залийте водою та залиште замочуватися приблизно на 3 години. Після цього воду злийте.
- Долийте свіжу холодну воду, поставте каструлю на вогонь і почніть нагрівати.
- Щойно вода закипить — додайте сік одного лимона або додайте щіпку лимонної кислоти, щоб горошок зберегли колір. Варіть близько 3 хвилин, не довше, щоб горошок не зморщився.
- Маринад можна готувати паралельно. У каструлі змішайте холодну воду з цукром та сіллю, доведіть до кипіння, потім влийте оцет і ще раз закип’ятіть.
- Розкладіть гарячий горох по стерильних банках і залийте киплячим маринадом так, щоб він повністю покривав зерна.
- Закрийте кришками та простерилізуйте банки близько 10 хвилин.
- Охолодіть при кімнатній температурі, після чого зберігайте в темному прохолодному місці.
Смачного!
